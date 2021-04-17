Коронавирус

52 минуты назад

В Липецкой области лечится дома 2401 пациент с лёгкой формой COVID-19

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#коронавирус
В Липецкой области лечится дома 2401 пациент с лёгкой формой COVID-19

В больницах находятся 264 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция».

Как сообщает оперштаб Липецкой области по противодействию распространению коронавируса, за минувшие сутки 72 человека в регионе завершили лечение от COVID-19, 4 человека умерли.

Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 28962 случая новой коронавирусной инфекции, 25692 человека выздоровели, 605 человек умерли. 2665 — на лечении.

По состоянию на 13.00 17 апреля в больницах находятся 264 человека с диагнозом «Коронавирусная инфекция». Получает лечение на дому 2401 пациент с лёгкой формой COVID-19.

За последние сутки в регионе подтверждены 72 случая инфицирования коронавирусом. В том числе 38 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Липецке, 8 — в Грязинском районе, по 5 — в Добринском и Задонском, 4 — в Усманском, 3 — в Добровском, по 2 — в Лебедянском и Липецком районах, по одному случаю — в Ельце, Елецком, Воловском, Долгоруковском, Хлевенском районах.
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#коронавирус

Комментарии (2)

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3 минуты назад
До этого писали 599 умерли,теперь 605 чел.Странная статистика
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Игорь

22 минуты назад
Хоть лечись, хоть не лечись, а "ковид" от этого на белый свет никак не родится.
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