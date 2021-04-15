В России
9 минут назад
Евросоюз рассчитывает летом вакцинировать 70% населения
Евросоюз (ЕС), несмотря на сложности с вакцинацией против коронавируса, намерен летом 2021 года привить 70% населения.
«В I квартале этого года мы получили 108,3 млн доз, ожидается, что во II квартале объемы поставок увеличатся (примерно до 360 млн доз). Тем не менее скорость распределения вакцин будут зависеть главным образом от стран-членов, поскольку этот вопрос находится в компетенции национальных государств, а не ЕС», — рассказали «Известиям» в Еврокомиссии.
Зарубежные СМИ ранее также сообщали, что процесс вакцинации в отдельных странах ЕС ускорился. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Известиям» эти данные подтвердили. По оценке организации, уже было вакцинировано около 170 млн человек.
Сейчас в ЕС получили одобрение четыре препарата: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson). С двумя последними препаратами возникли проблемы. Ряд стран приостановили использование AstraZeneca из-за свидетельств о том, что оно может вызывать тромбы. Компания Johnson & Johnson заявила, что отложит применение своего препарата в Европе, чтобы изучить информацию о возможной связи с появлением у пациентов тромбов.
Российская вакцина «Спутник V» сейчас ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Единства насчет ее закупок в Евросоюзе нет. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику в области вакцинации, заявил, что одобрение вакцины еще не означает, что ее «можно будет производить в достаточном количестве».
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе складывается по-разному, общеевропейская динамика выглядит скорее негативно. В ВОЗ подчеркнули: при нынешнем раскладе надо продолжать использовать все базовые меры, о которых известно.
«Если число случаев вновь начнет быстро увеличиваться, будут нужны более строгие меры, введенные с поправкой на местный контекст. Цель в том, чтобы держать распространение под контролем», — сказали «Известиям» в ВОЗ.
Зарубежные СМИ ранее также сообщали, что процесс вакцинации в отдельных странах ЕС ускорился. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Известиям» эти данные подтвердили. По оценке организации, уже было вакцинировано около 170 млн человек.
Сейчас в ЕС получили одобрение четыре препарата: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson). С двумя последними препаратами возникли проблемы. Ряд стран приостановили использование AstraZeneca из-за свидетельств о том, что оно может вызывать тромбы. Компания Johnson & Johnson заявила, что отложит применение своего препарата в Европе, чтобы изучить информацию о возможной связи с появлением у пациентов тромбов.
Российская вакцина «Спутник V» сейчас ожидает одобрения Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). Единства насчет ее закупок в Евросоюзе нет. Так, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику в области вакцинации, заявил, что одобрение вакцины еще не означает, что ее «можно будет производить в достаточном количестве».
Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в Евросоюзе складывается по-разному, общеевропейская динамика выглядит скорее негативно. В ВОЗ подчеркнули: при нынешнем раскладе надо продолжать использовать все базовые меры, о которых известно.
«Если число случаев вновь начнет быстро увеличиваться, будут нужны более строгие меры, введенные с поправкой на местный контекст. Цель в том, чтобы держать распространение под контролем», — сказали «Известиям» в ВОЗ.