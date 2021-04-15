Происшествия
57 минут назад
Украденные экскаваторы прятали и продавали в Липецкой области
Общий ущерб от действий преступной группы составил более 58 миллионов рублей.
Как сообщает пресс-служба п рокуратуры Краснодарского края, в Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении в отношении 51-летнего гражданина Украины - участника организованной группы, обвиняемого в совершении хищений экскаваторов-погрузчиков на территории шести субъектов России.
Мужчина обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
По версии следствия, в 2019 году в Санкт-Петербурге украинец решил вступить в организованную преступную группу, члены которой на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Тверской областей похищали дорогостоящую технику – иностранные экскаваторы-погрузчики. Участники группы подыскивали технику, после чего из Санкт-Петербурга в указанное место направлялся сидельный тягач с полуприцепом. С помощью специального прибора злоумышленники подавляли радиочастоты вокруг, а также обнаруживали навигационную систему экскаватора, которую обесточивали, после чего избавлялись от неё. В дальнейшем угнанный экскаватор помещался в полуприцеп, после чего его отвозили на одну из стоянок в Московской и Липецкой областей, где производили его реализацию.
Общий ущерб от действий группы составил более 58 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.
Мужчина обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой).
По версии следствия, в 2019 году в Санкт-Петербурге украинец решил вступить в организованную преступную группу, члены которой на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Тверской областей похищали дорогостоящую технику – иностранные экскаваторы-погрузчики. Участники группы подыскивали технику, после чего из Санкт-Петербурга в указанное место направлялся сидельный тягач с полуприцепом. С помощью специального прибора злоумышленники подавляли радиочастоты вокруг, а также обнаруживали навигационную систему экскаватора, которую обесточивали, после чего избавлялись от неё. В дальнейшем угнанный экскаватор помещался в полуприцеп, после чего его отвозили на одну из стоянок в Московской и Липецкой областей, где производили его реализацию.
Общий ущерб от действий группы составил более 58 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.
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