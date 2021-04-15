Происшествия

57 минут назад

Украденные экскаваторы прятали и продавали в Липецкой области

3 746
#кража
3
Украденные экскаваторы прятали и продавали в Липецкой области

Общий ущерб от действий преступной группы составил более 58 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба п рокуратуры Краснодарского края, в Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении в отношении 51-летнего гражданина Украины - участника организованной группы, обвиняемого в совершении хищений экскаваторов-погрузчиков на территории шести субъектов России.

Мужчина обвиняется в совершении 14 преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (хищение в особо крупном размере, совершенное организованной группой).

По версии следствия, в 2019 году в Санкт-Петербурге украинец решил вступить в организованную преступную группу, члены которой на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Воронежской, Тамбовской, Новгородской, Тверской областей похищали дорогостоящую технику – иностранные экскаваторы-погрузчики. Участники группы подыскивали технику, после чего из Санкт-Петербурга в указанное место направлялся сидельный тягач с полуприцепом. С помощью специального прибора злоумышленники подавляли радиочастоты вокруг, а также обнаруживали навигационную систему экскаватора, которую обесточивали, после чего избавлялись от неё. В дальнейшем угнанный экскаватор помещался в полуприцеп, после чего его отвозили на одну из стоянок в Московской и Липецкой областей, где производили его реализацию.

Общий ущерб от действий группы составил более 58 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Прикубанский районный суд Краснодара.
3 746
#кража
3

Комментарии (3)

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Тербуненок

5 минут назад
надо было их продать на стройку Котящиеся Камни, там бы их не нашли
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Сюда

16 минут назад
от туда, по поддельными документам или двойника и накладным
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от туда

27 минут назад
Один такой экскаватор стоит от 30-50млн. рублей. Украли судя по всему всего 2. Вот интересно как они их перемещали, ни один пост ГАИ такую технику без остановки не пропускает, если конечно на месте не договорится . А как же ориентировки на кражу этой техники
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