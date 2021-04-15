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сегодня, 15:53

Липецкий техникум станет частью колледжа

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Липецкий техникум станет частью колледжа

Причина оптимизации — наращивание материально-технической базы и создание единого образовательного кластера.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации государственного регионального автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства». Частью этого учреждения станет «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий».

- Реогранизация, то есть объединения техникума и колледжа, никак не скажется ни на педагогическом составе, ни на студентах. Все ставки останутся прежними, все специальности сохранятся, - сообщили GOROD48 в управлении образования и науки Липецкой области. - Объединение нужно для наращивания совместной материально-технической базы и создание единого образовательного кластера. Каждое из учреждений на все 100% сохранит свою направленность и специальности.

Оптимизация техникума и колледжа должна завершиться до 1 сентября 2021 года.
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Комментарии (3)

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Не гость

10 минут назад
ПТУ и колледж превратились в техникум. Ещё чуть чуть и технарь станет полу высшим образованием
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Биомасса

11 минут назад
Не поверю, что будет два директора.
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КОМДИВ

26 минут назад
Оптимизация а фактически сокращение еще никогда к хорошему не приводили
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