Липецкий техникум станет частью колледжа

Причина оптимизации — наращивание материально-технической базы и создание единого образовательного кластера.

Глава администрации Липецкой области подписал постановление о реорганизации государственного регионального автономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства». Частью этого учреждения станет «Липецкий техникум городского хозяйства и отраслевых технологий».



- Реогранизация, то есть объединения техникума и колледжа, никак не скажется ни на педагогическом составе, ни на студентах. Все ставки останутся прежними, все специальности сохранятся, - сообщили GOROD48 в управлении образования и науки Липецкой области. - Объединение нужно для наращивания совместной материально-технической базы и создание единого образовательного кластера. Каждое из учреждений на все 100% сохранит свою направленность и специальности.



Оптимизация техникума и колледжа должна завершиться до 1 сентября 2021 года.