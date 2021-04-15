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сегодня, 11:02
В России могут подорожать кондитерские изделия
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Российские кондитеры готовятся повысить цены на свою продукцию.
О повышении отпускных цен на кондитерские изделия рассказали РБК сразу несколько источников в кондитерских предприятиях. О планируемом подорожании торговые сети уже уведомили компании "Акульчев" (выпускает под этой маркой венские вафли), "Эссен Продакшн АГ" (конфеты под брендом "35", Cho Ko-Te и др.), а также кондитерская фабрика "Победа".
Гендиректор группы "Акульчев" Сергей Акульчев заявил, что "значительно" повысить стоимость продукции производителей вынуждает рост цен на сырье. Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%.
Глава "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев считает, что ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции — практически все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены, причем иногда еженедельно. Его компания также уведомила сети о повышениях на те позиции, где больше всего поднялась стоимость сырья.
Какие именно это продукты и на сколько они подорожали, он не уточнил, но заявил, что уведомления о росте цен "ступенчатые", чтобы "не травмировать потребителя". По его словам, это подорожание конфет и вафель не последнее в текущем году, с большой вероятностью будет еще повышение цен.
Однако Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России.
"По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", - говорится в официальном комментарии ведомства.
"В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника, стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно", - сообщается на сайте Минсельхоза.
Снижению цен на сахар будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. В скором времени ожидается рассмотрение данного вопроса на совете ЕЭК. Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке, - добавили в ведомстве.
Гендиректор группы "Акульчев" Сергей Акульчев заявил, что "значительно" повысить стоимость продукции производителей вынуждает рост цен на сырье. Компания ведет переговоры о повышении цен, оно различается для разных категорий, но в среднем составляет от 10%.
Глава "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев считает, что ситуация на рынке кондитерских изделий схожа с тем, что происходит на рынке масложировой продукции — практически все поставщики — от сырья до упаковки — повышают цены, причем иногда еженедельно. Его компания также уведомила сети о повышениях на те позиции, где больше всего поднялась стоимость сырья.
Какие именно это продукты и на сколько они подорожали, он не уточнил, но заявил, что уведомления о росте цен "ступенчатые", чтобы "не травмировать потребителя". По его словам, это подорожание конфет и вафель не последнее в текущем году, с большой вероятностью будет еще повышение цен.
Однако Минсельхоз РФ не видит оснований для существенного увеличения стоимости кондитерских изделий в России.
"По оценке Минсельхоза России, основания для существенного повышения стоимости кондитерских изделий отсутствуют. Правительством РФ принят ряд мер по стабилизации цен на продовольствие, включая сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции", - говорится в официальном комментарии ведомства.
"В частности, применение таможенно-тарифных мер регулирования экспорта масличных позволит снизить затраты производителей на продукты переработки подсолнечника, стоимость муки за последний месяц стабилизировалась благодаря предоставлению субсидий мукомольным предприятиям и действию экспортных пошлин на зерно", - сообщается на сайте Минсельхоза.
Снижению цен на сахар будет способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в текущем году и новые меры поддержки переработчиков. Кроме того, Минсельхоз инициировал введение на уровне ЕАЭС квоты на импорт сахара, в рамках которой будет применяться пониженная ставка импортной пошлины. В скором времени ожидается рассмотрение данного вопроса на совете ЕЭК. Введение меры позволит не только обеспечить внутренние потребности страны в сахаре, но и стабилизировать цены на внутреннем рынке, - добавили в ведомстве.
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