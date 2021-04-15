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Аварийный день: за сутки на дорогах пострадали 12 человек

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#Авария #ДТП
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Аварийный день: за сутки на дорогах пострадали 12 человек

Среди пострадавших два ребенка.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 14 апреля в Становлянском районе на трассе «Дон» столкнулись автомобиль «Хендай» под управлением 32-летнего водителя и грузовик «Скания» с 38-летним мужчиной за рулем. В аварии пострадали две пассажирки легкового автомобиля – 27-летняя женщина и 8-летняя девочка, их доставили в больницу. Ребенок находился в автомобиле без использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В Добринском районе на трассе Сафоново – Ржавец – Среднее 52-летний водитель «Шкоды» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В аварии пострадал сам водитель и его 43-летняя пассажирка. 

В Липецке на улице Катукова грузовик «ГАЗ» врезался в стоящий «Форд» с 29-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и ее 8-летняя пассажирка.

В Грязинском районе на трассе Грязи – Коробовка столкнулись «Дэу-Нексия» с 41-летней женщиной за рулем и «КамАЗ» под управлением 42-летнего мужчины. В аварии пострадали женщина-водитель и две ее 18-летние пассажирки – всех троих госпитализировали.

Причинной столкновения стало нарушение правил обгона.

За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2523 нарушения ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрирован 2000 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки.

Также зафиксировано 29 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
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#Авария #ДТП
2

Комментарии (1)

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Ну

3 минуты назад
на Катукова Форд с женщиной за рулем остановился перед пешеходным переходом, а чудо водятел на ГАЗ прытко давил тапок и приземлился ей четко в корму. Хорошо летел, жалко что страховка покроет ремонт и этому гонщику не придется из своего кармана учиться летать пониже к дороге...
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