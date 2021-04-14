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34 минуты назад

В Курской области 58-летний мужчина осужден за изнасилование матери

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В Курской области 58-летний мужчина осужден за изнасилование матери

Мужчину признали виновным в восьми эпизодах изнасилования с угрозой убийства

Конышевский районный суд Курской области провозгласил обвинительный приговор в отношении 58-летнего местного жителя, за совершение 8 эпизодов изнасилования (3 из которых - соединенные с угрозой убийством в отношении своей 82-летней матери).

Пресс-служба Конышевского районного суда сообщила, что органами предварительного следствия подсудимому было предъявлено обвинение по 10 эпизодам преступления, но в ходе рассмотрения судом, гособвинителем была изменена квалификация обвинения, действия подсудимого квалифицированы по 8 эпизодам преступления, сообщает РИА Курск.

Это произошло в Конышевском районе Курской области. Мужчине 58 лет, и жил он отдельно от матери. К ней он приехал, чтобы поздравить с днем рождения. Злоумышленник прожил у 81-летней матери около месяца и за это время несколько раз ее изнасиловал.

Подсудимый свою вину не признал. Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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