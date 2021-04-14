Экономика

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Липецкстат: в марте потребительские цены выросли на 0,8%

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#цены
Липецкстат: в марте потребительские цены выросли на 0,8%

На 0,8% выросли потребительские цены в марте в Липецкой области (в России – на 0,7%), с начала года индекс потребительских цен в регионе составил 102,2% против 102,15 в России.  

Продовольственные товары подорожали в марте на 0,7%, а по сравнению с концом декабря 2020 года – на 2,9%, отмечает Липецкстат. Заметнее всего выросли цены на яйца – на 8%, мясо птицы – на 5%, копченые продукты из мяса и птицы – на 4%, сахар – на 3%. Подорожали крупы и бобовые, мясные субпродукты и полуфабрикаты, колбасные изделия, фруктово-ягодные консервы, соль, соус, специи, концентраты, свинина – на 2%, сыры, кондитерские изделия, кофе, говядина (кроме бескостного мяса), масло и жиры – на 1%. Вместе с тем снизились цены на плодоовощную продукцию – в целом на 4%, мороженую рыбу (кроме сельди), питьевое молоко – на 1%.  

Непродовольственные товары по данным статистики в марте стали дороже в среднем на 1,2%, а с начала года – на 2,1%. Так, дорожные велосипеды для взрослых выросли в цене на 15%, газовое моторное топливо – на 7%, инструменты и оборудование, телевизоры, ткани – на 3%, легковые автомобили, моющие и чистящие средства, табачные изделия, строительные материалы, ювелирные изделия – на 2%. Подорожали одежда и белье, бумажнобеловые товары, медицинские товары, галантерейные изделия, мебель, спички, обувь, средства связи, автомобильный бензин, мониторы для настольного компьютера, ковры и ковровые изделия, парфюмерно-косметические товары – на 1%.  

Цены и тарифы на услуги в марте увеличились на 0,4%, а за три месяца – на 1,4%. Статистика фиксирует, что в марте подорожали стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 18%, оплата услуг по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 11, стоимость клинического осмотра животного, проживания в гостинице 4*-5* - на 5%, аренда одно-двухкомнатных квартир у частных лиц – на 4%, плата за пересылку простой посылки внутри России – на 3%, услуги фотоателье, страхования, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 2%, медицинские услуги, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, стоимость экскурсионных туров по России – на 1%. Вместе с тем снизилась плата за пользование потребительским кредитом – на 6%. 
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#цены

Комментарии (4)

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Мадест

18 минут назад
Липецкстат находиться на луне, а в магазин сходить в понедельник, а потом в другой понедельник через неделю религия не позволяет будите очень удивлены....
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Дуня Липецкая

25 минут назад
Зарплаты уже не хватает на самое необходимое, причём с каждым месяцем всё больше и больше, а у них цены всего то на 0,8% поднялись, может ошиблись при написании, потому что если придти в магазин, то обнаружим повышение цены на 28%
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Вася

38 минут назад
Смешно
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111

50 минут назад
Интересно работники липецкстата ходят в магазины. Откуда эти смешные цифры, опуститесь с небес на землю.
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