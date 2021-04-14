сегодня, 17:05
Липецкстат: в марте потребительские цены выросли на 0,8%
На 0,8% выросли потребительские цены в марте в Липецкой области (в России – на 0,7%), с начала года индекс потребительских цен в регионе составил 102,2% против 102,15 в России.
Непродовольственные товары по данным статистики в марте стали дороже в среднем на 1,2%, а с начала года – на 2,1%. Так, дорожные велосипеды для взрослых выросли в цене на 15%, газовое моторное топливо – на 7%, инструменты и оборудование, телевизоры, ткани – на 3%, легковые автомобили, моющие и чистящие средства, табачные изделия, строительные материалы, ювелирные изделия – на 2%. Подорожали одежда и белье, бумажнобеловые товары, медицинские товары, галантерейные изделия, мебель, спички, обувь, средства связи, автомобильный бензин, мониторы для настольного компьютера, ковры и ковровые изделия, парфюмерно-косметические товары – на 1%.
Цены и тарифы на услуги в марте увеличились на 0,4%, а за три месяца – на 1,4%. Статистика фиксирует, что в марте подорожали стоимость полета в салоне экономического класса самолета – на 18%, оплата услуг по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом – на 11, стоимость клинического осмотра животного, проживания в гостинице 4*-5* - на 5%, аренда одно-двухкомнатных квартир у частных лиц – на 4%, плата за пересылку простой посылки внутри России – на 3%, услуги фотоателье, страхования, стоимость проезда в различных типах вагонов поездов дальнего следования – на 2%, медицинские услуги, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи, стоимость экскурсионных туров по России – на 1%. Вместе с тем снизилась плата за пользование потребительским кредитом – на 6%.
Мадест
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