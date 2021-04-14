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26 минут назад

СК возбудил дело после обрушения ТЭЦ в Тамбове

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СК возбудил дело после обрушения ТЭЦ в Тамбове

2 человек нашли живыми под завалами после обрушения ТЭЦ 

В ночь на 14 апреля на территории ТЭЦ в Тамбове обрушилась кровля и часть стены.

Спасатели вытащили двух человек живыми из-под завалов обрушившегося здания, передает ТАСС. По данным СК, в момент обрушения в здании находилась дежурная группа из четырех человек, двое из которых (начальник смены и дежурный инженер) оказались под завалами.

В ходе аварийно-спасательных работ пострадавших мужчин 35 и 50 лет извлекли из-под завалов и госпитализировали.

"По данному факту следственными органами СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - сообщили в СК.
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