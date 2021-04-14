Общество

12 минут назад

В Липецке отремонтируют отделение для грудничков

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#ремонт #тендер
В Липецке отремонтируют отделение для грудничков

На капремонт отведено 12,2 млн рублей и три месяца.

Администрация областной детской больницы проводит электронный аукцион на капитальный ремонт педиатрического отделения №2, в котором лечат детей грудного возраста. На обновление отделения для грудничков готовы потратить до 12 225 313 рублей.

Капитальный ремонт предстоит помещению больницы, расположенному на улице Московской. Работы будут идти на первом этаже стационарного отделения без нарушения режима жизнедеятельности второго и третьего этажей грудничкового корпуса учреждения. Подрядчик должен заменить входные и внутренние двери, окна, заменить покрытия пола, стен и потолка. Гарантия на работы установлена на 5 лет. При выявлении дефектов в период гарантийного срока подрядчик - в случае, если не докажет отсутствие своей вины, обязан устранить их за свой счёт.

Электронный аукцион на капремонт планируют провести сегодня, 14 апреля. Подрядчик-победитель должен будет приступить к ремонту сразу после заключения контракта. На выполнение всех задач поставлен срок до начала августа 2021 года.
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#ремонт #тендер

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