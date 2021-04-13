В Липецке трое подростков угнали «семёрку»: погоня попала на видео

Подозреваемых в угоне задержали в селе Сырское.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня ночью около 1:15 от дома №19 на проспекте 60 Лет СССР угнали автомобиль «ВАЗ-2107» вишнёвого цвета.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперативная информация об угоне машины была передана нарядам ДПС, и спустя некоторое время машину, в которой были трое несовершеннолетних, задержали в районе села Сырское.



- Проводятся оперативно-следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются, проверяется информация о возможной причастности молодых людей к аналогичным правонарушениям, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



По данным GOROD48, владелец машины очень быстро заметил пропажу и позвонил в полицию. Угнанная машина проследовала через частный сектор на улице Минская, потом её заметили сотрудники ДПС на улице Катукова неподалеку от памятника Танкистам, началась погоня, «ВАЗ» заехал на Октябрьский мост, потом свернул в частный сектор к селу Сырское, и там на улице Ленина машина заехала в тупик.