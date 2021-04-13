Общество

31 минуту назад

В Липецке трое подростков угнали «семёрку»: погоня попала на видео

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#угон #погоня
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Подозреваемых в угоне задержали в селе Сырское.

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Сегодня ночью около 1:15 от дома №19 на проспекте 60 Лет СССР угнали автомобиль «ВАЗ-2107» вишнёвого цвета.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, оперативная информация об угоне машины была передана нарядам ДПС, и спустя некоторое время машину, в которой были трое несовершеннолетних, задержали в районе села Сырское.

- Проводятся оперативно-следственные действия, обстоятельства происшествия устанавливаются, проверяется информация о возможной причастности молодых людей к аналогичным правонарушениям, - отметили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

По данным GOROD48, владелец машины очень быстро заметил пропажу и позвонил в полицию. Угнанная машина проследовала через частный сектор на улице Минская, потом её заметили сотрудники ДПС на улице Катукова неподалеку от памятника Танкистам, началась погоня, «ВАЗ» заехал на Октябрьский мост, потом свернул в частный сектор к селу Сырское, и там на улице Ленина машина заехала в тупик.
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#угон #погоня
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Комментарии (3)

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navalnenok

12 минут назад
какие их политические требования ?
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33

12 минут назад
В таджикестане, или узбекистане, не помню. Уже очень давно. Сел за руль чужой машины, завел. 10 лет сразу без разбора, с умыслом, или покататся. Нечего садится в чужое. Уже много лет, у них угонов нет. Совершенно летний, или нет, разницы быть не должно. Украл, в тюрьму. Убил, своровал, в тюрьму.
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КОМДИВ

24 минуты назад
Опять скажут что только покататься ивыдут сухими из воды
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