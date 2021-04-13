Бизнес

37 минут назад

Будущее массажа наступило!

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Будущее массажа наступило!

Топ трендов в сфере массажного оборудования

Времена, когда за оздоровляющей процедурой надо было ехать в ближайший санаторий или идти к знакомому массажисту, давно прошли. Сейчас технологиями восстановления и релакса по всему миру владеют умные создания инженеров – массажные кресла и массажеры.

Чем отличается современное массажное оборудование? Разбираемся, чтобы быть в курсе последних способов восстановления.

Автоматизация

Автоматические программы – конёк последних моделей массажеров. И чем больше, тем лучше. От самых базовых, до экзотических – с эффектом тайского массажа или Шиацу.

Искусственный интеллект

Интеллектуально сканирование тела для выявления проблем организма, голосовые помощники для управления процедурой – всё это уже возможно.

Прогрев

Научно доказано, что тепло повышает эластичность мышц, а значит, увеличивает глубину воздействия массажа и его эффективность. Также это благоприятно влияет на кровообращение и общее самочувствие.

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Интуитивное управление

Никаких панелей космического корабля, управлять массажными креслами и массажерами можно парой кнопок, или вообще из приложения – с помощью смартфона или планшета.

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Последние инновации в сфере массажного оборудования в полном объеме представлены в продукции японской компании Yamaguchi. Массажные кресла, массажёры для ног и ручные массажёры для тела созданы по последним разработкам современных инженеров. Массажные оборудование компании – это не просто символ статуса и роскоши, но и прогрессивное средство, помогающее оздоровлению организма для продления молодости, прекрасного самочувствия и красоты.

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