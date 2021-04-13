37 минут назад
Будущее массажа наступило!
Топ трендов в сфере массажного оборудования
Времена, когда за оздоровляющей процедурой надо было ехать в ближайший санаторий или идти к знакомому массажисту, давно прошли. Сейчас технологиями восстановления и релакса по всему миру владеют умные создания инженеров – массажные кресла и массажеры.
Чем отличается современное массажное оборудование? Разбираемся, чтобы быть в курсе последних способов восстановления.
Автоматизация
Автоматические программы – конёк последних моделей массажеров. И чем больше, тем лучше. От самых базовых, до экзотических – с эффектом тайского массажа или Шиацу.
Искусственный интеллект
Интеллектуально сканирование тела для выявления проблем организма, голосовые помощники для управления процедурой – всё это уже возможно.
Прогрев
Научно доказано, что тепло повышает эластичность мышц, а значит, увеличивает глубину воздействия массажа и его эффективность. Также это благоприятно влияет на кровообращение и общее самочувствие.
Интуитивное управление
Никаких панелей космического корабля, управлять массажными креслами и массажерами можно парой кнопок, или вообще из приложения – с помощью смартфона или планшета.
Последние инновации в сфере массажного оборудования в полном объеме представлены в продукции японской компании
Yamaguchi. Массажные кресла, массажёры для ног и ручные массажёры для тела созданы по последним разработкам современных инженеров. Массажные оборудование компании – это не просто символ статуса и роскоши, но и прогрессивное средство, помогающее оздоровлению организма для продления молодости, прекрасного самочувствия и красоты.
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