Происшествия

21 минуту назад

Стрелка с улицы Маяковского будут судить за хулиганство

3 455
#хулиганство #стрельба
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Стрелка с улицы Маяковского будут судить за хулиганство

Уголовное дело Ильи Воронцова направлено в суд.

Прокуратура Правобережного района Липецка направила в суд уголовное дело, возбужденное по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ по факту хулиганства, совершенного с применением оружия. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Из сообщения пресс-службы областной прокуратуры следует, что 4 сентября прошлого года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на улице Маяковского нарушал общественный порядок, кричал на проходивших мимо дома граждан, требуя отойти от дома, сопровождал свои действия ненормативной лексикой и демонстрацией охотничьего ружья.

Эта история хорошо известна читателям GOROD48. Вечером 4 сентября разбушевался житель улицы Маяковского Илья Воронцов. Его соседи обвинили мужчину в разрушении муниципальной дороги с помощью экскаватора и стрельбе из ружья по «Лексусу» кандидата в депутаты Липецкого горсовета. Сам хулиган, комментируя свои действия GOROD48, заявил, что стал жертвой интриг председателя ТОС «Маяковский» Людмилы Абрамовой. Мужчина заявил, что общественница безосновательно его обвиняет в найме трактора, который разрушил по его заказу проезд, соединяющий тупик улицы Маяковского, где он живет, с уже отремонтированной объездной дорогой, идущей от съезда с Петровского моста вдоль центрального пляжа до улицы Салтыкова-Щедрина.

- Во второй половине дня 4 сентября на улице возле моего дома собралось много людей. А я в своем доме перебирал ружье. Попытавшись вынуть два патрона, случайно произвел выстрелы. Заряды разбили входную стеклянную дверь жилища. Я выскочил с ружьем на улицу, чтобы узнать, не зацепил ли я кого выстрелами. Оказалось, что осколками стекла из выбитого зарядом окна повредило машину кандидата в депутаты. Случившееся выбило меня из колеи. Чтобы снять стресс, я выпил спиртного, - так, по словам Ильи Воронцова, закончился тот злосчастный день.
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#хулиганство #стрельба
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Комментарии (4)

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Ваш

7 минут назад
При Сталине его бы судили за шпионаж в пользу Японии и Великобритании
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Копченый !!!

11 минут назад
Складненько гутаришь мусорок !!!
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///

13 минут назад
Крутизна сразу пропала! Впрочем как и у всех "крутых"))))
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