В России

24 минуты назад

На Госуслугах в 2021 году появится 6 новых суперсервисов

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#Госуслуги

Правительство России планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко рассказал ТАСС, что российское правительство планирует запустить шесть новых суперсервисов в 2021 году на портале госуслуг.

"В 2021 году мы планируем запустить еще шесть суперсервисов", - сказал Чернышенко.

Среди них такие сервисы, как "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн", - уточнил чиновник.

Ранее в прошлом году на портале госуслуг были реализованы уже 7 суперсервисов. В их числе "Поступление в вуз онлайн". Он дает возможность направить электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. Уточняется, что в рамках этого суперсервиса с начала летней кампании будут доступны 113 высших учебных заведений, тогда как в 2020 году были доступны только 54.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" позволяет проактивно информировать о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). Также запущен такой суперсервис, как "Цифровое исполнительное производство", который позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения судебных приставов.

Кроме этого на сайте госуслуг появились суперсервисы "Трудовые отношения онлайн", где можно оформить пособие по безработице с использованием базы вакансий "Работа в России" и получить сведения о трудовой деятельности в электронном виде, "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".
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#Госуслуги

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