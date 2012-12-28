Все новости
Общество
63
сегодня, 10:12
4

В Липецке поговорят о просвещении и нравственности

ЛГПУ собирает участников образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». 

11-12 декабря в Липецком педагогическом университете имени Семёнова-Тян-Шанского пройдут образовательные чтения «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени». Эти чтения будут региональным этапом XXXIIV Международных Рождественских образовательных чтений, которые состоятся 25-29 января следующего года в Москве.

«Открытие регионального этапа чтений, а также работа секций образовательного направления состоится 11 декабря. Работа секций по остальным направлениям деятельности Липецкой митрополии пройдет 12 декабря на базе профильных учреждений», — сообщили в ЛГПУ.

Участники чтений обсудят ценностный потенциал православной традиции в отечественной истории и культуре, взаимодействие Православной церкви, органов власти, образовательных учреждений, учреждений культуры в сохранении и укреплении национально-духовной идентичности и формированию духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

К участию в чтениях приглашаются священнослужители, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие работу с религиозными организациями, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели общего среднего образования, дошкольного, начального, среднего и высшего профессионального образования, специалисты учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, студенты, медицинские и социальные работники, представители других направлений деятельности Липецкой митрополии, молодёжь.

православие
чтения
3
0
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Это
14 минут назад
Мракобесие и лицемерие.
Ответить
Бабушка
37 минут назад
На улице сплошная матерная речь… Какая нравственность? Готовы убивать беззащитных животных… какая нравственность? При начислении пенсии применяют понижающие коэффициенты всем , кроме депутатов, - какая ноавственность%?
Ответить
ха
29 минут назад
Кто про что, а бабушка про беззащитных животных.
Ответить
Бабушка
6 минут назад
Кто про что, а бабушка про беззащитных животных. А для вас убийство несчастных и беззащитных - это не безнравственный поступок?!
Ответить
