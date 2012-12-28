Общество
В Липецке поговорят о просвещении и нравственности
ЛГПУ собирает участников образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».
«Открытие регионального этапа чтений, а также работа секций образовательного направления состоится 11 декабря. Работа секций по остальным направлениям деятельности Липецкой митрополии пройдет 12 декабря на базе профильных учреждений», — сообщили в ЛГПУ.
Участники чтений обсудят ценностный потенциал православной традиции в отечественной истории и культуре, взаимодействие Православной церкви, органов власти, образовательных учреждений, учреждений культуры в сохранении и укреплении национально-духовной идентичности и формированию духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.
К участию в чтениях приглашаются священнослужители, представители органов власти, курирующие образовательную деятельность и ведущие работу с религиозными организациями, деятели культуры, научные работники, руководители и преподаватели общего среднего образования, дошкольного, начального, среднего и высшего профессионального образования, специалисты учреждений дополнительного образования, преподаватели воскресных школ, деятели культуры, студенты, медицинские и социальные работники, представители других направлений деятельности Липецкой митрополии, молодёжь.
