сегодня, 18:47
3
Часть Ельца осталась без света из-за земляных работ
Была повреждена кабельная линия. Энергетики уже восстановили электроснабжение.
«Повреждение кабельной линии электропередачи 6 кВ в г. Ельце произошло из-за несогласованных земляных работ, проводимых «ТК Спецстрой48» , которая является подрядной организацией ОГУП «Елецводоканал» .
По факту инцидента в целях возмещения нанесенного ущерба и привлечения виновных к ответственности документы направлены в правоохранительные органы», — сообщили в «Липецкэнерго».
«Липецкэнерго» в очередной раз обращает внимание на необходимость согласования любых земляных работ в охранных зонах и вблизи линий электропередачи.
«Нарушение этих правил приводит к перерывам в электроснабжении населения, предприятий, социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и представляет угрозу для жизни самих нарушителей», — говорят в компании.
Напоминаем, сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
1. На официальном сайте: https://mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage.
2. Через мобильное приложение «Есть свет!», ссылки для скачивания:
Для устройств на платформе Android: https://clck.ru/34GkNw
Для устройств на платформе iOS: https://clck.ru/34GkNy
Заявки, поданные через электронные сервисы компании, оперативно принимаются в работу.
Также доступна горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» по телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер - 220; бесплатно, круглосуточно).
