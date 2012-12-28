Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина

Если гонщика вычислят, ему грозит крупный штраф или лишение прав.

В редакцию GOROD48 прислали запись авторегистратора, на которой водитель «Рено» совершает обгон с выездом на встречную полосу.«Сегодня на Папина в районе дома 17 снял беспредельщика. Прошу выложить», — написал владелец регистратора.По статье 12.15 КоАП РФ, за подобные выходки на дороге водителю «Рено» грозит штраф в 7 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.