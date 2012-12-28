Липчане могут на Новый год резать салаты со своих участков и украшать стол цветами из палисадников
Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина
Если гонщика вычислят, ему грозит крупный штраф или лишение прав.
«Сегодня на Папина в районе дома 17 снял беспредельщика. Прошу выложить», — написал владелец регистратора.
По статье 12.15 КоАП РФ, за подобные выходки на дороге водителю «Рено» грозит штраф в 7 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
