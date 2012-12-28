Все новости
Происшествия
683
44 минуты назад
3

Наглый водитель совершил обгон по встречной полосе на Папина

Если гонщика вычислят, ему грозит крупный штраф или лишение прав.

В редакцию GOROD48 прислали запись авторегистратора, на которой водитель «Рено» совершает обгон с выездом на встречную полосу.

«Сегодня на Папина в районе дома 17 снял беспредельщика. Прошу выложить», — написал владелец регистратора.

По статье 12.15 КоАП РФ, за подобные выходки на дороге водителю «Рено» грозит штраф в 7 тысяч рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
обгон по сплошной
0
0
4
1
0

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
й
12 минут назад
Он суду докажет, что спешил рожать
Ответить
111
31 минуту назад
ха, у меня таких видео дофига, каждое утро там так гоняют)))
Ответить
Гражданин
33 минуты назад
На Папина в обе стороны, особенно на перекрёстке с Доватора, в направлении центрального рынка, постоянно по встречной ездят. Также поворачивают во дворы через сплошную, у той же женской консультации. Решение только одно - установка камер.
Ответить
