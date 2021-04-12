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Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии
Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).
На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись, - рассказал один из источников "Ъ".
Латвийский системный оператор (AST) обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия без объяснения причин, - сообщил другой собеседник, знакомый с ситуацией. Хотя, на взгляд российской стороны, технической необходимости в этом не было.
Белоруссия заблаговременно сообщила о проведении испытаний, они прошли согласно программе. В Минэнерго сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказывает влияния на работу энергосистемы РФ, - уточнили в "Системном операторе" (диспетчер энергосистемы РФ). В "Интер РАО" (российский оператор экспорта электроэнергии) добавили, что поставки из Калининградской области РФ в Литву не прекращались — туда уходят все излишки генерации региона.
Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Белоруссией и Литвой внутри РФ упали спрос и цены на электроэнергию.
В результате стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) упала на 1%, или на 14 руб., до 1,37 тыс. руб. за 1 МВт•ч, показала оценка "СКМ Маркет Предиктор" на фундаментальной узловой модели РСВ.
Наибольшее влияние зафиксировано в Калужской и Брянской областях, где цены снизились на 36 руб. за 1 МВт•ч. В воскресенье, 11 апреля, влияние было еще существеннее из-за более низкого спроса в выходной день. Цена РСВ в первой ценовой зоне упала на 35 руб., до 1,23 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Брянской и Смоленской областях — на 71 руб. и на 68 руб. за 1 МВт•ч соответственно.
В Прибалтике произошла обратная ситуация — цены резко выросли.
8 апреля Литва для компенсации импорта из Белоруссии и России повысила закупки из Польши (3,5 ГВт•ч) и Швеции (3,3 ГВт•ч). В итоге спотовые цены в Литве повысились на €4 за 1 МВт•ч, достигнув €51 (около 4,7 тыс. руб.) за 1МВт•ч, отмечают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около €40 (около 3,7 тыс. руб.).