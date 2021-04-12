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56 минут назад

Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии

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#Прибалтика #электроэнергия

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из России на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

Страны Прибалтики впервые полностью отказались от электроэнергии из РФ на время испытаний по выходу из энергокольца БРЭЛЛ, намеченному на 2025 год. Латвия без объяснения причин прекратила коммерческий импорт из РФ на два дня, 8 и 11 апреля, когда проводилось тестовое отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой. В итоге цены на электроэнергию в европейской части РФ и на Урале падали на 1–3%. В Литве же спотовые цены, наоборот, выросли на 8,5% из-за увеличения поставок из Швеции и Польши.

На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись, - рассказал один из источников "Ъ".

Латвийский системный оператор (AST) обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия без объяснения причин, - сообщил другой собеседник, знакомый с ситуацией. Хотя, на взгляд российской стороны, технической необходимости в этом не было.

Белоруссия заблаговременно сообщила о проведении испытаний, они прошли согласно программе. В Минэнерго сообщили, что отключение ЛЭП между Белоруссией и Литвой не оказывает влияния на работу энергосистемы РФ, - уточнили в "Системном операторе" (диспетчер энергосистемы РФ). В "Интер РАО" (российский оператор экспорта электроэнергии) добавили, что поставки из Калининградской области РФ в Литву не прекращались — туда уходят все излишки генерации региона.

Из-за прекращения экспортных поставок в Латвию и закрытия ЛЭП между Белоруссией и Литвой внутри РФ упали спрос и цены на электроэнергию.

В результате стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в первой ценовой зоне (европейская часть РФ и Урал) упала на 1%, или на 14 руб., до 1,37 тыс. руб. за 1 МВт•ч, показала оценка "СКМ Маркет Предиктор" на фундаментальной узловой модели РСВ.

Наибольшее влияние зафиксировано в Калужской и Брянской областях, где цены снизились на 36 руб. за 1 МВт•ч. В воскресенье, 11 апреля, влияние было еще существеннее из-за более низкого спроса в выходной день. Цена РСВ в первой ценовой зоне упала на 35 руб., до 1,23 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Брянской и Смоленской областях — на 71 руб. и на 68 руб. за 1 МВт•ч соответственно.

В Прибалтике произошла обратная ситуация — цены резко выросли.

8 апреля Литва для компенсации импорта из Белоруссии и России повысила закупки из Польши (3,5 ГВт•ч) и Швеции (3,3 ГВт•ч). В итоге спотовые цены в Литве повысились на €4 за 1 МВт•ч, достигнув €51 (около 4,7 тыс. руб.) за 1МВт•ч, отмечают аналитики «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около €40 (около 3,7 тыс. руб.).
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#Прибалтика #электроэнергия

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