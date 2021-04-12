Общество

сегодня, 09:57

Жителей соседних домов спросят об обновлении сквера

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#обсуждение #благоустройство #сквер
Жителей соседних домов спросят об обновлении сквера

Реконструкцию сквера Пушкина обсудят на народном сходе.

Администрация Ельца просит горожан, которые живут рядом со сквером Пушкина, включиться в обсуждение проекта реконструкции общественного пространства. Для участия в обсуждении нужно заполнить онлайн-форму.

- Приглашаем поделиться идеями по благоустройству сквера им. Пушкина в рамках конкурса «Малые города и исторические поселения».⁣ Идеи и пожелания станут основой для проекта благоустройства, - отмечают в мэрии Ельца.
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Собрание пройдет 13 апреля в 18:00 в библиотеке на улице Орджоникидзе.

Напомним, городские власти намерены благоустроить сквер Пушкина за счет гранта в 2021 году. Разработчиком проекта реконструкции стала организация «Городские реновации». Определена концепция реконструкции. Например, малые архитектурные формы, которые будут использованы при реконструкции, должны стилистически соответствовать по форме традиционно применяемым в XIX-начале XX веков. При выборе покрытия тротуаров сделают упор на использование долговечных материалов, натуральных или имитирующих природный белый камень. Ельчане предлагают сделать украшения сквера по мотивам произведений Александра Пушкина, обустроить в общественном пространстве детскую площадку и создать фудкорт, организовать площадку для выгула собак, мобильный амфитеатр и предусмотреть покрытие для удобного катания на роликах.
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#обсуждение #благоустройство #сквер

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