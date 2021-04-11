Происшествия

48 минут назад

В Измалковском районе ликвидирован подпольный склад с водкой и спиртом

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#водка #склад

Полиция изъяла около 500 литров алкоголя.

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8 апреля в одном из сёл Измалковского района в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Контрафакт» сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность 56-летнего и 59-летнего жителей района, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Они хранение немаркированную алкогольную продукцию с целью ее сбыта в крупном размере. Из незаконного оборота было изъято более 600 бутылок водки и 200 литров спирта.

- Задержанные являются фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч.6 ст.171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации», максимальная санкция которой – до 6 лет лишения свободы, - дополнили в пресс-службе УМВД России пор Липецкой области.

Видео пресс-службы УМВД России пор Липецкой области.
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#водка #склад

Комментарии (2)

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Измалковский РОВД

18 минут назад
* жадных колхозанов. Делиться надо, мальчики.
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Не может быть

38 минут назад
Серёжа
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