Общество
42 минуты назад
Ремонт рельсов остановил движение трамваев почти на час
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Днем 9 апреля у парка Победы в Липецке встали трамваи. Череду вагонов сняли жители соседнего с трамвайной линией дома.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, остановка трамвайного движения связана с ремонтом рельсов.
- Проблема была устранена в течение 40-50 минут, движение трамваев уже восстановлено, - рассказали в мэрии.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, остановка трамвайного движения связана с ремонтом рельсов.
- Проблема была устранена в течение 40-50 минут, движение трамваев уже восстановлено, - рассказали в мэрии.
3 385
Зато идёт набор работников.
стараюсь писать стихи... Ничего не получаетс.
Один