Ремонт рельсов остановил движение трамваев почти на час

Днем 9 апреля у парка Победы в Липецке встали трамваи. Череду вагонов сняли жители соседнего с трамвайной линией дома.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, остановка трамвайного движения связана с ремонтом рельсов.



- Проблема была устранена в течение 40-50 минут, движение трамваев уже восстановлено, - рассказали в мэрии.

