Общество

42 минуты назад

Ремонт рельсов остановил движение трамваев почти на час

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Ремонт рельсов остановил движение трамваев почти на час
Днем 9 апреля у парка Победы в Липецке встали трамваи. Череду вагонов сняли жители соседнего с трамвайной линией дома.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, остановка трамвайного движения связана с ремонтом рельсов.

- Проблема была устранена в течение 40-50 минут, движение трамваев уже восстановлено, - рассказали в мэрии.
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Комментарии (3)

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Зато идёт набор работников.

15 минут назад
Как они вообще ещё ездить? Мало того что трамваи ЧАПАЕВА И КОЛЧАКА видели там и рельсы ещё при ПЕТРЕ ПЕРВОМ ОТЛИВАЛИ И УКЛАДЫВАЛИ.
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стараюсь писать стихи... Ничего не получаетс.

26 минут назад
... стоит мне расстроиться , как тут же начинаются ноющие боли в спине , на уровне нижней границы лопаток... Рентген ничего не выявил... Что это может быть ?.. Несколько дней подряд меня по вечерам трясёт - такой сильный озноб... Руки и ноги холодеют , под тремя одеялами не могу согреться... Ни тёплый чай , ни грелка не помогают... При этом признаков простуды или гриппа нет... И так знобит почти до полуночи...
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Один

30 минут назад
А что вы хотели, если совсем не вкладываться в трамваи!!
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