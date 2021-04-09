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В Воронежской области мужчина до смерти избил престарелую мать
Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
31 марта в реанимационном отделении "Острогожской районной больницы" умерла 80-летняя женщина, доставленная утром того же дня из села Дальняя Полубянка Острогожского района Воронежской области. На теле погибшей имелись многочисленные телесные повреждения, свидетельствующие о насильственном характере смерти. Следственными органами СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Следователи и полиция по подозрению в совершении указанного преступления задержали 55-летнего сына погибшей, который сознался в содеянном, пояснив, что ранним утром 31 марта между ним и его матерью произошел словесных конфликт, в ходе которого на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил престарелую женщину, нанося многочисленные удары руками в область лица и головы, а также пытался ее душить. Увидев происходящее, сожительница мужчины вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции.Но несмотря на оказанную пострадавшей квалифицированную медицинскую помощь, спасти ее не удалось – от полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый помещен в специализированное учреждение для производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Игорь Долгих.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового по статье 111, ч. 4 УК РФ.
Следователи и полиция по подозрению в совершении указанного преступления задержали 55-летнего сына погибшей, который сознался в содеянном, пояснив, что ранним утром 31 марта между ним и его матерью произошел словесных конфликт, в ходе которого на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений подозреваемый избил престарелую женщину, нанося многочисленные удары руками в область лица и головы, а также пытался ее душить. Увидев происходящее, сожительница мужчины вызвала «скорую помощь» и сотрудников полиции.Но несмотря на оказанную пострадавшей квалифицированную медицинскую помощь, спасти ее не удалось – от полученных телесных повреждений женщина скончалась в больнице. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала черепно-мозговая травма, - сообщается на сайте СК РФ по региону.
Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти, допрашиваются свидетели, выполняются иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый помещен в специализированное учреждение для производства комплексной психолого-психиатрической экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказал руководитель Острогожского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ Игорь Долгих.
Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового по статье 111, ч. 4 УК РФ.