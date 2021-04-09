Группа НЛМК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» за проекты по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Компанию признали лидером в номинации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».



- В 2020 году на мероприятия по защите сотрудников компании и работников подрядных организаций, поддержке жителей регионов присутствия и медицинских организаций Группа НЛМК направила около 5 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.



Конкурс под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей нацелен на содействие устойчивому развитию отечественных компаний, продвижение лучших практик в социально-экономической и экологической сферах.

