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36 минут назад

Группа НЛМК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»

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#конкурс
Группа НЛМК – победитель конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса»

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, стала победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса» за проекты по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. 

Компанию признали лидером в номинации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».  

- В 2020 году на мероприятия по защите сотрудников компании и работников подрядных организаций, поддержке жителей регионов присутствия и медицинских организаций Группа НЛМК направила около 5 млрд рублей, - сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.  

Конкурс под эгидой Российского союза промышленников и предпринимателей нацелен на содействие устойчивому развитию отечественных компаний, продвижение лучших практик в социально-экономической и экологической сферах. 
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#конкурс

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