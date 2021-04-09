Общество

сегодня, 14:11

За развлекательные мероприятия и работу аттракционов оштрафовали на 60 000 рублей

10 1437
#коронавирус
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За развлекательные мероприятия и работу аттракционов оштрафовали на 60 000 рублей

Антиковидные ограничения продолжают действовать.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Октябрьский районный суд Липецка дважды привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя за нарушение постановления администрации Липецкой области № 159, выраженного в проведении в семейном ресторане с физкультурно-спортивным залом на улице 50 лет НЛМК развлекательных мероприятий с присутствием граждан на аттракционах: батутной арене, Ниндзя парке, скалодроме и других. 

Предприниматель оштрафована на 30 тысяч рублей за каждый случай. При этом сама индивидуальный предприниматель ссылалась на то, что все оборудование, установленное в физкультурно-спортивном зале, не относится к аттракционам.

- Но попытка подменить отдых на аттракционах услугой, оказываемой в физкультурно-спортивном зале, не удалась, и обойдется предпринимателю в 60 тысяч рублей, - отмечают в управлении. - В Липецкой области продолжают действовать ограничения в виде временного приостановления проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, в том числе всех видов детских утренников, театрализованных представлений и иных подобных мероприятий для детей (взрослых) и детей в предприятиях и организациях, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Игнорирование и (или) неисполнение данного ограничения является основанием применения штрафных санкций, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
10 1437
#коронавирус
1

Комментарии (11)

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Горожанин

12 минут назад
Очень долго хотели туда сходить, сводили ребенка один раз, подцепили коклюш, лечим уже 2 месяца. Негативные ассоциации с данным местом
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Юг

18 минут назад
Двойные стандарты...
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Nuts

19 минут назад
Бизнес должен знать свое место- у заборов, заниматься покраской, и фантики собирать (не рубли).
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Я

20 минут назад
Как это все задолбало... Закройте уже все автобусы и магазины - там люди нос к носу трутся... В Москве детские игровые площадки еще летом открыты были, а у нас надо, чтоб владельцы этого бизнеса разорились. В кино, в театр, в кафе-рестораны, на масленицу в парк можно, а сюда нельзя.... Логика, ау, ты где???
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Лиса

26 минут назад
Почему Воронежский Сити Град может себя рекламить на главной странице липецкого новостного сайта, а наш липецкий развлекательный центр должен быть оштрафован? Тогда уж всех штрафуйте!
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И как после этого

35 минут назад
любить "родное" государство?
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Кому то можно всё,

36 минут назад
а кому-то ничего.Из людей сделали дураков
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Татьяна

41 минуту назад
А почему тогда в д/с и школах проводят спектакли,масленницы и т.д...только успеваешь сдавать на все эти развлечения...штрафуйте школы и сады тоже...там скопление людей гораздо больше,чем в Джунглях
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Житель

54 минуты назад
Ахаха, тут за аттракционы штрафуют, а на главной странице - рекламная статья "Все в парк! Приходите на аттракционы в Сити- парк Град". В Липецке это опасно для здоровья граждан, но выехав 100км в Воронеж уже нет. Этот мир сошел с ума.
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Эксперт

сегодня, 14:36
Проверяющие приходите 9 мая на парады и митинги в честь 9 мая и штрафуйте всех Без масочных людей, гарантирую нарушителей будет очень много!
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