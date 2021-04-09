За развлекательные мероприятия и работу аттракционов оштрафовали на 60 000 рублей

Антиковидные ограничения продолжают действовать.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, Октябрьский районный суд Липецка дважды привлек к административной ответственности индивидуального предпринимателя за нарушение постановления администрации Липецкой области № 159, выраженного в проведении в семейном ресторане с физкультурно-спортивным залом на улице 50 лет НЛМК развлекательных мероприятий с присутствием граждан на аттракционах: батутной арене, Ниндзя парке, скалодроме и других.







Предприниматель оштрафована на 30 тысяч рублей за каждый случай. При этом сама индивидуальный предприниматель ссылалась на то, что все оборудование, установленное в физкультурно-спортивном зале, не относится к аттракционам.

- Но попытка подменить отдых на аттракционах услугой, оказываемой в физкультурно-спортивном зале, не удалась, и обойдется предпринимателю в 60 тысяч рублей, - отмечают в управлении. - В Липецкой области продолжают действовать ограничения в виде временного приостановления проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, в том числе всех видов детских утренников, театрализованных представлений и иных подобных мероприятий для детей (взрослых) и детей в предприятиях и организациях, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан. Игнорирование и (или) неисполнение данного ограничения является основанием применения штрафных санкций, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».