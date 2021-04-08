Липецкий клуб выставили на аукцион

Параллельно этим торгам хотят приватизировать столовую.

Бигильдинский сельсовет объявил торги на приватизацию муниципальной собственности. С аукциона планируют продать нежилое здание — помещение клуба в селе Никольское. За клуб в 169 квадратных метров просят как минимум 150 000 рублей. В эту стоимость оценили здание и участок площадью почти 2 000 квадратных метров.Здание 1959 года постройки и прилегающий участок могут приобрести как юридические, так и физические лица. Продажа клуба проходит по решению Совета депутатов Бигильдинского сельсовета Данковского района, принятому в марте 2021 года. Итоги аукциона на приватизацию клуба планируют подвести до мая.Тем временем Ищеинский сельсовет Краснинского района объявил о торгах на приватизацию здания столовой и туалета в селе Верхнее Брусланово. Вместе с почти 90 квадратными метрами недвижимости идет земельный участок в 893 «квадрата». За здания и землю просят 298 637 рублей. Торги запланированы на начало мая.