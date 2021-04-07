«Металлург» забил три безответных мяча в ворота островитян

Героем встречи стал лучший бомбардир Александр Кутьин, на счету которого гол и результативная передача.





Липецкий «Металлург» одержал первую победу в весенней части чемпионата, переиграв на своём поле «Сахалин» - 3:0.

Липчанам пришлось трудно – счёт им удалось открыть только по прошествии часа игры, а ещё два гола они забили в заключительные 5 минут игры.

«Сахалин» не хватает звезд с неба, но в минувшем туре отобрал на выезде очки у лидирующего раменского «Сатурна», сыграв – 1:1. В составе островитян выступает самый возрастной профессиональный футболист России защитник Юрий Коломыц, которому в конце апреля исполнится 42 года – единственный оставшийся в отечественном футболе игрок, родившийся в 1970-е. А третье место в списке самых «ветеранистых» игроков страны принадлежит капитану команды Муртази Алахвердову – почти 41 год.





Юрий Коломыц, последний в футболе «аксакал» из 1970-х

Столь опытные футболисты умело держали оборону против липчан, хотя и в первом тайме у «Металлурга» было несколько отличных шансов открыть счёт.

Всё перевернул гол на 62-й минуте. Лидер атак «Металлурга» Александр Кутьин на границе штрафной стянул на себя двух защитников и отдал точнейший пас направо на Николая Иванникова, неотразимо пробившего в угол – 1:0.

После этого «Сахалину» уже не было смысла отсиживаться в обороне. Пару раз дальневосточники потревожили липецкого вратаря Александра Кобзева, но голкипер держался молодцом.

Атакующий футбол заставил сахалинцев расходовать больше сил и на концовку матча их уже почти не осталось. Липчане воспользовались этим сполна. Вышедший на замену полузащитник Александр Харин на «свежих ногах» оббежал почти всех защитников гостей по правому флангу и прострелил на пустые ворота лучшему игроку матча Кутьину, который к результативной передаче добавил и собственный точный удар – 2:0, а заодно вернул себе лидерство в списке лучших бомбардиров нашей команды. У Кутьина стало 8 голов за сезон, у Владлена Бабаева осталось 7. Бабаев ещё при нулевом счёте во втором тайме отметился ударом в штангу.





Кутьин вновь лучший бомбардир «Металлурга»

На предпоследней минуте Кутьина заменил Руслан Ахвледиани, которому минимального времени хватило, чтобы… забить третий гол. Капитан команды Евгений Фролов передачей со своей половины поля метров на 50 нашёл Ахвледиани, который чуть ли не первым касанием красиво забил третий гол рикошетом от дальней штанги – 3:0.





Фролов зацементировал нашу оборону и сам отдал великолепный голевой пас

«Металлург» набрал 33 очка и пока остался на 4-й строчке в турнирной таблице. Липчан по результатам очной встречи опережает белгородский «Салют», а у «Сатурна» и «Рязани» всего на одно очко больше – по 34. Занять место вверху турнирной таблице можно по результатам всего одного тура.

11 апреля команда Сергея Машнина играет в Новомосковске с «Химиком-Арсеналом» (7-е место), а в воскресенье, 18 апреля, дома принимает обнинский «Квант» (13-е место).

«Металлург» - «Знамя» (Ногинск) - 1:2 (1:1)

Голы: Бабаев, 30 (1:0). Столбовой, 32 (1:1). Павлюченко, 64 (1:2).

«Металлург»: 1. Иканович. 13. Н.Пономарёв. 27. Е.Фролов (к). 2. К.Титов. 8. Мохов (5. Викторов, 76). 47. Иванников (19. И.Глебов, 76). 11. Бабаев. 20. Войдель. 88. Харин (4. Чёрный, 67). 7. Арустамян. 9. Ахвледиани.

«Знамя»: 22. Д.Кудинов. 47. Супагин. 19. С.Акопян (17. Карев, 87). 66. Передерий. 49. Шишкин. 5. Садов (40. Макляев, 89). 4. Разделкин (6. К.Белов, 76). 24. Мамонов. 18. Поповицкий (55. Янбаев, 46). 10. Павлюченко. 9. Столбовой (23. Землин, 80).

Предупреждения: К.Титов, 19. Арустамян, 46. Е.Фролов, 72.

Судьи: Р.Сафьян (Москва), К.Шорин (Орёл), М.Богданавичус (Москва). Инспектор Б.Тимофеев (Тула).

1 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 2 000 зрителей.