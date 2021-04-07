Происшествия
57 минут назад
Липчанина отправили в колонию на 7 лет за пьяное смертельное ДТП в садоводческом товариществе
ДТП произошло 28 сентября прошлого года на улице Клубничной в СНТ «Тракторостроитель-1» .
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в Липецке вынесен приговор 56-летнему водителю, насмерть сбившему женщину в садоводческом товариществе.
Напомним, что 30 сентября прошлого года на улице Клубничной в СНТ «Тракторостроитель-1» было найдено тело 60-летней женщины с множественными повреждениями костей и внутренних органов. Как оказалось, она погибла в результате ДТП ещё 28 сентября. Причём водитель и пассажир автомобиля «Шкода Октавия» были так пьяны, что даже не заметили, как насмерть задавили липчанку.
Водитель «Шкода Октавия» выпил 250 граммов водки и двинулся по направлению к СНТ «Венера» со скоростью около 90 километров в час, но в какой-то момент не справился с управлением и автомобиль съехал с проезжей части на обочину, водитель затормозил, машину вынесло на встречную полосу, затем в левый кювет, где машина перевернулась на крышу. Автомобиль снёс металлический забор дачного участка №18 по улице Клубничная, но водитель и пассажир не пострадали. Прибывшие на место сотрудники ДПС предложили водителю пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Позже от сотрудников полиции водитель узнал, что сбил женщину, которая от полученных травм погибла. Но водитель женщину не видел — после заноса автомобиль двигался боковым ходом, всё происходило очень быстро.
Суд приговорил водителя к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, с мужчины было взыскано 950 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее он уже выплатил 50 000 рублей потерпевшей стороне.
Напомним, что 30 сентября прошлого года на улице Клубничной в СНТ «Тракторостроитель-1» было найдено тело 60-летней женщины с множественными повреждениями костей и внутренних органов. Как оказалось, она погибла в результате ДТП ещё 28 сентября. Причём водитель и пассажир автомобиля «Шкода Октавия» были так пьяны, что даже не заметили, как насмерть задавили липчанку.
Водитель «Шкода Октавия» выпил 250 граммов водки и двинулся по направлению к СНТ «Венера» со скоростью около 90 километров в час, но в какой-то момент не справился с управлением и автомобиль съехал с проезжей части на обочину, водитель затормозил, машину вынесло на встречную полосу, затем в левый кювет, где машина перевернулась на крышу. Автомобиль снёс металлический забор дачного участка №18 по улице Клубничная, но водитель и пассажир не пострадали. Прибывшие на место сотрудники ДПС предложили водителю пройти медосвидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но тот отказался. Позже от сотрудников полиции водитель узнал, что сбил женщину, которая от полученных травм погибла. Но водитель женщину не видел — после заноса автомобиль двигался боковым ходом, всё происходило очень быстро.
Суд приговорил водителя к 7 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2,5 года. Кроме того, с мужчины было взыскано 950 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее он уже выплатил 50 000 рублей потерпевшей стороне.
И где справедливость?
Липчанка
нищии