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сегодня, 17:23
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Дело 22-летнего курьера мошенников дошло до суда

По версии следствия, год назад он забрал у двух липчан более 600 тысяч рублей, из которых более 50 тысяч оставил себе.

В Липецке направлено в суд уголовное дело 22-летнего иностранца, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества (по части третьей статьи 159 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере без цели сбыта (по части второй статьи 228 УК РФ).

— По версии следствия, 22-летний парень искал в интернете работу и наткнулся на предложение забирать деньги от обманутых мошенниками, которые представлялись сотрудниками различных правоохранительных органов и сообщали липчанам о выдуманных происшествиях с их родными и близкими. Испуганные родственники передавали деньги для урегулирования вопроса. Курьер вступал в дело, когда мошенники не могли получить деньги путем перевода. После чего он должен был через банкомат зачислить средства на указанный сообщниками счёт, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

В апреле 2024 года обвиняемый забрал так у двух липчан более 600 тысяч рублей, из которых более 50 тысяч рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

На полученные от обманутых липчан деньги он купил себе два грамма смеси с мефедроном, но был задержан с наркотиками полицейским.

Теперь парня ждёт суд сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
мошенничество
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баба Маша
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