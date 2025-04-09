«Боец» переполошил подъезд дома по улице Стаханова

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45 минут назад
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Возле лифта распылили перцовый баллончик. Жители дома подозревают подростков.
«При выходе из дома мы испытывали жжение в носу и горле, слезоточивость в глазах», — пожаловались жильцы дома.
По их словам, распылить баллончик могли четверо подростков в возрасте 13-15 лет, которые сидели на подоконнике рядом с лифтом.
Жильцы обратились в службу 112, в доме побывала полиция.
— В отдел полиции №7 поступило сообщение о данном инциденте. Проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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