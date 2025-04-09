«Боец» переполошил подъезд дома по улице Стаханова

Возле лифта распылили перцовый баллончик. Жители дома подозревают подростков.

Вечером 8 апреля на первом этаже дома №21 по улице Стаханова кто-то распылил возле лифта перцовый баллончик.«При выходе из дома мы испытывали жжение в носу и горле, слезоточивость в глазах», — пожаловались жильцы дома.По их словам, распылить баллончик могли четверо подростков в возрасте 13-15 лет, которые сидели на подоконнике рядом с лифтом.Жильцы обратились в службу 112, в доме побывала полиция.— В отдел полиции №7 поступило сообщение о данном инциденте. Проводится проверка, — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.