ЦБ РФ поддержал идею пенсионного налогового вычета

Центробанк концептуально поддержал идею введения налогового вычета для россиян, которые самостоятельно копят деньги себе на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В ЦБ считают, что это стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений.





Вернуть часть средств, вложенных в НПФ, можно и сейчас, но в рамках социального налогового вычета. В него входят еще возвраты за лечение, учебу и страхование жизни, при этом по закону его размер не может превысить 16 тысяч рублей в год.



Нововведение же подразумевает создание отдельного пенсионного вычета и увеличение его максимального размера до 52 тысяч в год.



Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) уже несколько раз обращались в ЦБ с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет. Его можно оформить по аналогии с уже существующим для тех россиян, кто вкладывает деньги в ИИС-1



Предоставление россиянам — клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) такого рода налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов. Это увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений у российских граждан, - говорится в письме.



"В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — поясняется в письме зампреда. Цб РФ концептуально поддерживает инициативу по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры Банк РФ обещает представить для обсуждения, - пишут "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.Вернуть часть средств, вложенных в НПФ, можно и сейчас, но в рамках социального налогового вычета. В него входят еще возвраты за лечение, учебу и страхование жизни, при этом по закону его размер не может превысить 16 тысяч рублей в год.Нововведение же подразумевает создание отдельного пенсионного вычета и увеличение его максимального размера до 52 тысяч в год.Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) уже несколько раз обращались в ЦБ с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет. Его можно оформить по аналогии с уже существующим для тех россиян, кто вкладывает деньги в ИИС-1Предоставление россиянам — клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) такого рода налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов. Это увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений у российских граждан, - говорится в письме."В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — поясняется в письме зампреда.