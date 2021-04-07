В России

40 минут назад

ЦБ РФ поддержал идею пенсионного налогового вычета

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#пенсионный налоговый вычет

Центробанк концептуально поддержал идею введения налогового вычета для россиян, которые самостоятельно копят деньги себе на пенсию в негосударственных пенсионных фондах (НПФ). В ЦБ считают, что это стимулирует население к формированию долгосрочных сбережений.

Цб РФ концептуально поддерживает инициативу по увеличению налоговых льгот для россиян, которые самостоятельно копят средства на старость. Конкретные параметры Банк РФ обещает представить для обсуждения, - пишут "Известия" со ссылкой на письмо зампреда Центробанка Владимира Чистюхина.

Вернуть часть средств, вложенных в НПФ, можно и сейчас, но в рамках социального налогового вычета. В него входят еще возвраты за лечение, учебу и страхование жизни, при этом по закону его размер не может превысить 16 тысяч рублей в год.

Нововведение же подразумевает создание отдельного пенсионного вычета и увеличение его максимального размера до 52 тысяч в год.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов "Альянс пенсионных фондов" (АНПФ) совместно с Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) уже несколько раз обращались в ЦБ с инициативой установить отдельный пенсионный налоговый вычет. Его можно оформить по аналогии с уже существующим для тех россиян, кто вкладывает деньги в ИИС-1

Предоставление россиянам — клиентам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) такого рода налоговых льгот поможет выровнять конкурентные условия для финансовых организаций разных видов. Это увеличит стимулы для формирования досрочных сбережений у российских граждан, - говорится в письме.

"В связи с чем эта инициатива концептуально может быть поддержана", — поясняется в письме зампреда.
97
#пенсионный налоговый вычет

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