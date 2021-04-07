Бывших участковых будут судить за наркотики, служебный подлог, клевету и заведомо ложный донос

Молодые полицейские выбрали неудачный способ взлететь вверх по карьерной лестнице.

Прокуратурой Липецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении двух бывших участковых уполномоченных полиции МО МВД России «Чаплыгинский».







33-летнего и 28-летнего бывших полицейских будут судить за криминальный спектакль, который они срежиссировали в целях карьерного роста. Теперь им вменяют сразу несколько статей уголовного кодекса: п. «а» ч. З ст. 286 «Превышение должностных полномочий», п. «б» ч. 4 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства», ч. 2 ст. 292 «Служебный подлог», ч. З ст. 298.1 УК РФ «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава». Кроме того, одному из них инкриминировано деяние, предусмотренное ч. З ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос».

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, в период с 17 по 19 марта прошлого года чаплыгинские участковые собрали дикорастущую коноплю и передали 24,6 грамма каннабиса (марихуаны) жителю Чаплигинского района, которого потом сами и поймали с этим наркотиком, принуждая дать признательные показания.- Это было сделано из личной заинтересованности, обусловленной карьеризмом и желанием искусственно повысить показатели работы, - отмечают в прокуратуре.Заместитель прокурора Чаплыгинского района выявил факт фальсификации обстоятельств совершения преступления, отменил решение о возбуждении уголовного дела и инициировал уголовное преследование этих участковых. Но те начали распространять слухи о том, что запрокурора выбил показания против них силой.- В ходе расследования дела и проведения процессуальной проверки достоверно установлено, что работник прокуратуры телесные повреждения указанном лицу не причинял, а сотрудники полиции заставили последнего признаться в незаконном приобретении и хранении наркотического средства, сфальсифицировав для этого фактические обстоятельства совершения преступления, а затем принуждали необоснованно обвинить прокурора в причинении телесных повреждений, - отмечают в пресс-службе прокуратуры.Кроме того, 23 марта один из участковых написал заявление на имя начальника МО МВД России «Чаплыгинский», в котором обвинил прокурорского работника в причинении им 19 марта телесных повреждений пойманному с наркотиками чаплыгинцу с целью дачи им показаний о совершении в отношении него преступных действий сотрудниками полиции.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё весной 2020 года сотрудники полиции, о которых идёт речь, были уволены из органов по результатам собственной служебной проверки.