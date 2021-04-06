Провал на проспекте 60-летия СССР засыпали щебнем

Никаких порывов и повреждений на этом месте энергетики не нашли.













Провал образовался прямо на проезжей части, рядом находится люк. В пресс-службах сразу двух энергетических компаний GOROD48 сообщили, что на проспект выехали специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию, выяснить, из-за чего мог провалится асфальт произойти и разобраться, кто именно должен заниматься устранением проблемы.















Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, специалисты компании обследовали участок и выяснили, что к ЛГЭК ситуация не имеет никакого отношения - рядом с местом провала проходит теплотрасса.







- Сегодня сотрудниками ПАО «Квадра» выполнена раскопка провала асфальтобетонного покрытия в районе жилого дома на проспекте 60 лет СССР, 25, - сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин. - При осмотре установлено, что железобетонные конструкции канала тепловых сетей нарушений целостности не имеют. Провал в стороне от канала.





То есть получается, что и «Квадра» к провалу не имеет никакого отношения.











Сейчас место провала уже засыпали щебнем.