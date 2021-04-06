Общество

сегодня, 14:30

Провал на проспекте 60-летия СССР засыпали щебнем

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#благоустройство #дороги
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Провал на проспекте 60-летия СССР засыпали щебнем

Никаких порывов и повреждений на этом месте энергетики не нашли.


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Провал образовался прямо на проезжей части, рядом находится люк. В пресс-службах сразу двух энергетических компаний GOROD48 сообщили, что на проспект выехали специалисты, чтобы на месте оценить ситуацию, выяснить, из-за чего мог провалится асфальт произойти и разобраться, кто именно должен заниматься устранением проблемы.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ЛГЭК, специалисты компании обследовали участок и выяснили, что к ЛГЭК ситуация не имеет никакого отношения - рядом с местом провала проходит теплотрасса.

- Сегодня сотрудниками ПАО «Квадра» выполнена раскопка провала асфальтобетонного покрытия в районе жилого дома на проспекте 60 лет СССР, 25,  - сообщил GOROD48 пресс-секретарь липецкого филиала ПАО «Квадра» Сергей Панарин. - При осмотре установлено, что железобетонные конструкции канала тепловых сетей нарушений целостности не имеют. Провал в стороне от канала.

То есть получается, что и «Квадра» к провалу не имеет никакого отношения.

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 Сейчас место провала уже засыпали щебнем.
5 457
#благоустройство #дороги
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Комментарии (5)

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Митрич

14 минут назад
Полнейший беспредел в городе который только набирает обороты.
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Чудо-женщина

26 минут назад
Коллеги, это провал!
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весёлый

30 минут назад
Весна ,родники своё дело делают
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Бордак

44 минуты назад
Новая молодая мерия что то совсем за коммуникациями не смотрит это не долеко до следющего провала кого то из жителей.
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Липчанин

44 минуты назад
Вызвать специалиста из епархии и пусть он посмотрит, может это чудо и промысел Божий. Если к провалу не имеет отношения ни одна из коммунальных служб
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