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С вечера четверга и по пятничное утро в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
1 млн подключений за три месяца: вайфай от НЛМК в парках пользуется популярностью у липчан
Происшествия
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51 минуту назад
С вечера четверга и по пятничное утро в Липецкой области действовал режим воздушной опасности
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