Происшествия
сегодня, 17:00
Гостиница «Турист» стала местом экстремальных игр подростков
6 1202
Здание стоит заброшенным уже несколько лет
В группу GOROD48 «ВКонтакте» прислали видео, на котором подростки устроили игры на третьем этаже гостиницы «Турист». Происходит это в данный момент. Видео, что называется, свежее.
Как стало известно GOROD48, прохожие вызвали полицию, чтобы разогнать подростков.
Некогда профсоюзная гостиница стоит заброшенная уже несколько лет. Она предназначена под снос. На ее месте должны построить дом.
Снести «Турист» собирались еще пару лет назад, но бывшая гостиница остается на месте, став полигоном для подростковых, небезопасных игр и прибежищем асоциальных элементов.
Как стало известно GOROD48, прохожие вызвали полицию, чтобы разогнать подростков.
Некогда профсоюзная гостиница стоит заброшенная уже несколько лет. Она предназначена под снос. На ее месте должны построить дом.
Снести «Турист» собирались еще пару лет назад, но бывшая гостиница остается на месте, став полигоном для подростковых, небезопасных игр и прибежищем асоциальных элементов.
6 1202
гость
Елена Бондарь
ЛАМАТЬ
громотей
Animal planet.
Ы