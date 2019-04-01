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сегодня, 17:00

Гостиница «Турист» стала местом экстремальных игр подростков

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#хулиганство
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Гостиница «Турист» стала местом экстремальных игр подростков

Здание стоит заброшенным уже несколько лет

В группу GOROD48 «ВКонтакте» прислали видео, на котором подростки  устроили игры на третьем этаже гостиницы «Турист». Происходит это в данный момент. Видео, что называется, свежее.



Как стало известно GOROD48, прохожие вызвали полицию, чтобы  разогнать подростков.

Некогда профсоюзная гостиница стоит заброшенная уже несколько лет. Она предназначена под снос. На ее месте должны построить дом.

Снести «Турист» собирались еще пару лет назад, но бывшая гостиница остается на месте, став полигоном для подростковых, небезопасных игр и прибежищем асоциальных элементов.

6 1202
#хулиганство
3

Комментарии (6)

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гость

3 минуты назад
можно больницу сделать из этого сдания
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Елена Бондарь

14 минут назад
Ну бегают мальчишки и что? В чём преступление-то, из-за чего полицию вызывать?! Здание не аварийное ведь. Как же у нас подростков в стране ненавидят!!!
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ЛАМАТЬ

38 минут назад
Не строить.Вот Вам и капитализм.
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громотей

39 минут назад
А снимают, похоже, из здания арбитражного суда.
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Animal planet.

42 минуты назад
На фига там дом нужен?
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Ы

59 минут назад
Подожгут ее подростки и сносить не надо
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