Была б у меня такая «Маруся», я б может и не женился

Липецкий филиал ПАО Ростелеком» представил технологичное решение для развлечения и умного дома — колонку «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от Mail.ru Group.

Презентацию «Маруси» провел блогер Олег Родивилов, он использует колонку уже год. По словам Олега Родивилова, его дети восприняли колонку как человека. В ней установлены шесть микрофонов, которые чувствительны к голосу и воспринимают его на дистанции до семи метров. Поэтому «Маруся» может ответить на любую реплику, если к ней обратиться по имени.

Умная «Капсула» через специальное приложение дружит со смартфорном. После установления связи и настройки оборудования, она становится мультимедийным центром. Особенно если подключить колонку к платформе Wink. Без пультов только по одной фразе «Маруся, включи канал», на телевизоре появляется картинка. Эта связка позволит получить доступ к множеству фильмов и сериалов, которые есть в архиве Wink. «Маруся» сможет отыскать любой из них по названию.

— Когда колонка появилась в доме, первые несколько недель мы каждый вечер общались с «Марусей», — рассказывает Олег Родивилов. — Порой дети просили перейти в другую комнату, чтобы что-то рассказать — они воспринимали ее как человечка в коробке, который может нас подслушать. Но страх тотального контроля напрасен. Во-первых, микрофоны можно отключить всего одной кнопкой.

Сейчас, по словам блогера, колонка переместилась на кухню, включает радио, во время завтрака читает детям сказки, а вечером может с ними поиграть или помочь сделать уроки, а жене рассказывает разные рецепты. Привязки к комнате для этой колонки не существует. Главное, чтобы были розетка и Wi-Fi. Оператор связи не имеет никакого значения. Поэтому «Марусю» можно взять в гости или на дачу. А точкой доступа к интернету может стать любой смартфон.

Есть еще одна функция колонки — возможность звонков через социальную сеть «ВКонтакте». «Маруся» находит в списке друзей нужного человека и звонит ему. Разговор идет в режиме «Hands-Free», поэтому можно общаться с друзьями и заниматься бытовыми делами. «Маруся» может проигрывать музыку из этой же социальной сети. И подписка при подключении услуги будет бесплатной первые три месяца. Но даже если она вдруг закончится, другие музыкальные продукты, как радио, или подкасты, все равно останутся доступны.

Кстати, «Маруся» не перестает учиться. Колонка запоминает, какую музыку или радиостанцию вы слушаете, и, спустя время, предложит наилучшую подборку, или что-то новое в этом же стиле. Еще она может накормить. Нет, «Маруся»* не пойдет на кухню готовить бутерброды. С легкостью можно заказать еду, если подключен аккаунт службы доставки. Даже напомнит, что в последний раз привозил курьер.

По словам заместителя директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Александра Лисенкова, колонка также как и мобильное приложение может стать органом управления другого IT-продукта компании — «Умного дома». Через «Марусю» можно управлять светом и работой розеток, а также другими устройствами с датчиками.

— Уже сегодня «Маруся» дружит с умными бытовыми приборами, — рассказал Александр Лисенков. — У меня есть чайник фирмы «Редмонд», который с помощью голосовой команды через умную колонку я включаю дистанционно. Мелочь, но приятно. Сегодня «Ростелеком» уже не только Интернет-провайдер, а современный IT-гигант, который кроме связи предоставляет комплекс услуг: Умный дом», Видеосервис Wink, а также сервисы «Ростелекома» совместимые с голосовым помощником «Маруся» от Mail.ru Group .





*Без возрастных ограничений



PR

