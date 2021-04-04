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В Липецке разбили стеклянную панель автобусной остановки

29 1952
#вандализм #хулиганство
3
В Липецке разбили стеклянную панель автобусной остановки

В мэрии Липецка пообещали остановку восстановить и написать заявление в полицию

Как сообщили в группе «Липецк – мой город», на улице Кривенокова кто-то разбил стеклянную панель автобусной остановки.

Как сообщили GOROD48  в администрации Липецка, остановку приведут в порядок, но заявление в полицию напишут. Также в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.

29 1952
#вандализм #хулиганство
3

Комментарии (29)

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Октябрьский

6 минут назад
Накормить эту тварь осколками стекла
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Гость

9 минут назад
Такого бардака 20 лет тому назад не было.
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Пенсионер

11 минут назад
"в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу," --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Не призывать надо, а наказывать. Все остановки расклеены объявлениями, в которых есть номера телефонов и адреса, но наказать за порчу нашего имущества никто не хочет. Так и будем жить в бардаке, ссылаясь на Законы, которые придумали власть имущие.
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Ужас

19 минут назад
В Липецке очень большой процент быдла!
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Лавочница

27 минут назад
Узнайте кто ремонтирует и вам станет известно кто ломает.
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У нас

29 минут назад
Это в крови: разбить,сломать,исковеркать.А еще чем-нибудь нагадить соседу,который что-то красивое сделал.Мы злые и завистливые,сами ничего не можем,потому что криворукие.
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Хохол

30 минут назад
Бендера приде порядок наведе !
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Да ладно

32 минуты назад
Леха, первый раз что ли? Про большинство жителей Липецка и области можно сказать,что родить родили,а воспитать забыли.
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Ч

33 минуты назад
Все остановки убрать и установить только знаки остановок , - пусть дурни стоят и ждут общественный транспорт в любую погоду . Думаю родители быстрее начнут думать о воспитании своих чад .
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Местный

33 минуты назад
Трындец какой-то! С каждым днём всё сильнее и сильнее хочется свалить из этой заштатной деревушки.
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