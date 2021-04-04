Происшествия
сегодня, 15:03
В Липецке разбили стеклянную панель автобусной остановки
29 1952
В мэрии Липецка пообещали остановку восстановить и написать заявление в полицию
Как сообщили в группе «Липецк – мой город», на улице Кривенокова кто-то разбил стеклянную панель автобусной остановки.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, остановку приведут в порядок, но заявление в полицию напишут. Также в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.
Как сообщили GOROD48 в администрации Липецка, остановку приведут в порядок, но заявление в полицию напишут. Также в мэрии призвали горожан бережно относиться к городскому имуществу, а очевидцев актов вандализма обращаться в полицию.
29 1952
Комментарии (29)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Октябрьский
Гость
Пенсионер
Ужас
Лавочница
У нас
Хохол
Да ладно
Ч
Местный