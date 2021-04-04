Спорт

сегодня, 13:55

Липецкий мини-футбол начал плей-офф с поражения

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#мини-футбол

В играх на выбывание маски сброшены долой, здесь уже не спрячешься за неудачами других команд.

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В первом матче 1/8 финала липчане проиграли на выезде последней команде, пробившийся в плей-офф от Западной конференции, «Ростову» - 2:4.

Локальные успехи на предварительном этапе – это одно, а игру на выбывание носят совсем другой характер. В Ростове-на-Дону занявшие лишь 8-е место в регулярном чемпионате хозяева продемонстрировали верх самоотверженности и громадные бойцовские качества. Да, временами липчане перехватывали инициативу, но как говорил один известный тренер: «А что реально было создано у чужих ворот?». 

«Ростов» же грамотно пользовался своими шансами. Хозяева были обязаны забивать уже на 3-й минуте, когда Александр Серёгин отобрал мяч на чужой половине поля у липчанина Исмаила Габадуллина и пробил. Вратарь Леон Геджуа уже ничем не мог помочь Липецку, но свою оплошность успел исправить Гибадуллин, выбивший мяч буквально с линии ворот.

«Ростов» открыл счёт позже - на 20-й минуте. Вячеславу Белянскому удался не берущийся удар с 12-ти метров.

Правда, и гости вскоре добились успеха: Иван Крылов из угла площадки выполнил прострел на «пятак» прямо на ногу Алексею Белоусову – 1:1.

Но все же «Ростов» ещё до перерыва подтвердил, что его тактика была более жизнеспособной. Южане заработали штрафной и на 24-й минуте Юлиан Шамсутдинов не оставил шансов Геджуа и всей липецкой команде.

Во втором тайме преимущество ростовчан в счёте росло. На 30-й минуте Путрус Васильев с левой ноги забил третий мяч, а пока липчане решали два извечных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» всего минуту счёт вырос до угрожающего. Это бразилец Фелипе пробил под перекладину после паса своего соотечественника Зазы – 4:1.

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Фелипе забивает четвёртый мяч липчанам


К слову, и тренер у «Ростова» тоже из Бразилии – знаменитый в прошлом вратарь Густаво, выигравший все титулы в России и Европе в составе московского «Динамо», принявший российское гражданство и выступавший за сборную нашей страны – 48 матчей, 2 забитых гола (!), три «серебряных» медали чемпионатов Европы.

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«Звёздный» Густаво теперь тренер. У его липецких коллег нет и тени такого славного прошлого


 У липчан на площадке находился свой «легионер» Янник Джилеру из Кот-д`Ивуара, но он в этот день ничем себя не проявил.

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Янник против «Ростова» - всё мимо


Надежду липчанам вернул Белоусов, который уже в падении лежа у3мудрился протолкнуть мяч в ворота хозяев, оформил «дубль» и сделал поражение менее болезненным – 2:4. 

Ответный матч пройдет в Липецке на следующей неделе. В следующий круг пройдёт команда по сумме двух матчей, а в случае равенства в счёте преимущество получат те, кто больше забил на чужом поле (как и в большом футболе). Липецку устроит победа – 2:0, 3:1, но не устроит, допустим, - 5:3. В случае повторения счёта 4:2 будет назначено дополнительное время.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – Липецкая область - 4:2 (2:1)

Голы: Белянский, 20 (1:0). Ал-й Белоусов, 23 (1:1). Шамсутдинов, 24 (2:1). П.Васильев, 31 (3:1). Фелипе, 32 (4:1). Ал-й Белоусов, 49 (4:2).

«Ростов»: Бояркин - Серёгин, П.Васильев, Заза, Шамсутдтинов - Скрябин, Белянский, Фелипе, Кротов.

Липецкая область: Геджуа - Крылов, Гуляйкин, Ал-й Белоусов, Гибадуллин - Истомин, Мадияров, Войнов, Янник - Назаров, Арт.Зайцев (к).

Предупреждения: Гибадуллин, 24. Гуляйкин, 26. Ал-й Белоусов, 27. Истомин, 49. Фолы: 7-7 (3-4).

Судьи Г.Зеленцов, Д.Смольянинов. Инспектор И.Семёнов (все - Москва).

3 апреля. Ростов-на-Дону. КСК Экспресс. 660 зрителей.

Фото МФК «Ростов»


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#мини-футбол

Комментарии (1)

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Сокол

сегодня, 15:50
В таком тоне лучше бы про Металлург писали. Эти ребята хоть в пульку вышли. Молодцы. И обстановка в Атланте впечатляющая. Парни играют для зрителей. Удачи Вам ребята!!! Обязательно * 6 апреля.
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