Липецкий мини-футбол начал плей-офф с поражения

В играх на выбывание маски сброшены долой, здесь уже не спрячешься за неудачами других команд.

В первом матче 1/8 финала липчане проиграли на выезде последней команде, пробившийся в плей-офф от Западной конференции, «Ростову» - 2:4.Локальные успехи на предварительном этапе – это одно, а игру на выбывание носят совсем другой характер. В Ростове-на-Дону занявшие лишь 8-е место в регулярном чемпионате хозяева продемонстрировали верх самоотверженности и громадные бойцовские качества. Да, временами липчане перехватывали инициативу, но как говорил один известный тренер: «А что реально было создано у чужих ворот?».«Ростов» же грамотно пользовался своими шансами. Хозяева были обязаны забивать уже на 3-й минуте, когда Александр Серёгин отобрал мяч на чужой половине поля у липчанина Исмаила Габадуллина и пробил. Вратарь Леон Геджуа уже ничем не мог помочь Липецку, но свою оплошность успел исправить Гибадуллин, выбивший мяч буквально с линии ворот.«Ростов» открыл счёт позже - на 20-й минуте. Вячеславу Белянскому удался не берущийся удар с 12-ти метров.Правда, и гости вскоре добились успеха: Иван Крылов из угла площадки выполнил прострел на «пятак» прямо на ногу Алексею Белоусову – 1:1.Но все же «Ростов» ещё до перерыва подтвердил, что его тактика была более жизнеспособной. Южане заработали штрафной и на 24-й минуте Юлиан Шамсутдинов не оставил шансов Геджуа и всей липецкой команде.Во втором тайме преимущество ростовчан в счёте росло. На 30-й минуте Путрус Васильев с левой ноги забил третий мяч, а пока липчане решали два извечных русских вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» всего минуту счёт вырос до угрожающего. Это бразилец Фелипе пробил под перекладину после паса своего соотечественника Зазы – 4:1.К слову, и тренер у «Ростова» тоже из Бразилии – знаменитый в прошлом вратарь Густаво, выигравший все титулы в России и Европе в составе московского «Динамо», принявший российское гражданство и выступавший за сборную нашей страны – 48 матчей, 2 забитых гола (!), три «серебряных» медали чемпионатов Европы.У липчан на площадке находился свой «легионер» Янник Джилеру из Кот-д`Ивуара, но он в этот день ничем себя не проявил.Надежду липчанам вернул Белоусов, который уже в падении лежа у3мудрился протолкнуть мяч в ворота хозяев, оформил «дубль» и сделал поражение менее болезненным – 2:4.Ответный матч пройдет в Липецке на следующей неделе. В следующий круг пройдёт команда по сумме двух матчей, а в случае равенства в счёте преимущество получат те, кто больше забил на чужом поле (как и в большом футболе). Липецку устроит победа – 2:0, 3:1, но не устроит, допустим, - 5:3. В случае повторения счёта 4:2 будет назначено дополнительное время.: Белянский, 20 (1:0). Ал-й Белоусов, 23 (1:1). Шамсутдинов, 24 (2:1). П.Васильев, 31 (3:1). Фелипе, 32 (4:1). Ал-й Белоусов, 49 (4:2).: Бояркин - Серёгин, П.Васильев, Заза, Шамсутдтинов - Скрябин, Белянский, Фелипе, Кротов.: Геджуа - Крылов, Гуляйкин, Ал-й Белоусов, Гибадуллин - Истомин, Мадияров, Войнов, Янник - Назаров, Арт.Зайцев (к).: Гибадуллин, 24. Гуляйкин, 26. Ал-й Белоусов, 27. Истомин, 49. Фолы: 7-7 (3-4).Г.Зеленцов, Д.Смольянинов. Инспектор И.Семёнов (все - Москва).3 апреля. Ростов-на-Дону. КСК Экспресс. 660 зрителей.