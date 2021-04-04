Дон в Лебедянском районе поднялся почти на 3 метра

Остается затопленной переправа соединяющая Большое Попово и Калиновку

По состоянию на 7 часов утра сегодняшнего дня, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области, уровень воды в реке Дон в Лебедянском районе в районе села Больше Попова над участком дороги ведущей в Калиновку составляет 2 метра 60 сантиметров. За сутки уровень воды в этом месте поднялся на 20 сантиметров. Уровень воды над полотном участка дороги в деревне Селище Лебедянского района составляет 2 метра 90 сантиметров, прибавив за сутки 20 сантиметров.



В селе Ратчино Добровского района уровень воды над полотном участка моста составляет 20 сантиметров. За сутки уровень воды в Становой Рясе в этом месте остался без изменений.



Река Олым в Воловском районе входит в свои берега. Так на 2 сантиметра спала вода в Володаровке. Над полотном дороге в этом селе осталось 3 сантиметра воды.





