Общество

сегодня, 10:46

Дон в Лебедянском районе поднялся почти на 3 метра

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#паводок #Дон
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Дон в Лебедянском районе поднялся почти на 3 метра

Остается затопленной переправа соединяющая Большое Попово и Калиновку

По состоянию на 7 часов утра сегодняшнего дня, по данным ГУ МЧС России по Липецкой области,  уровень воды в реке Дон в Лебедянском районе в районе села Больше Попова над участком дороги ведущей в Калиновку составляет 2 метра 60 сантиметров. За сутки уровень воды в этом месте поднялся на 20 сантиметров.  Уровень воды над полотном участка дороги в деревне Селище Лебедянского района составляет 2 метра 90 сантиметров, прибавив за сутки 20 сантиметров.

В селе Ратчино Добровского района уровень воды над полотном участка моста составляет 20 сантиметров. За сутки уровень воды в Становой Рясе в этом месте остался без изменений.

Река Олым в Воловском районе входит в свои берега. Так на 2 сантиметра спала вода в Володаровке. Над полотном дороге в этом селе осталось 3 сантиметра воды.


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#паводок #Дон
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Комментарии (5)

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Житель

49 минут назад
Да в черепянь не скорая не проедит и люди пусть умираю а всем похрену на них отрезанные от живого мира они
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Сколько Попова?

сегодня, 15:40
Больше или меньше?
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Бывалый

сегодня, 14:54
Что же вы господа журналисты пишете одни и те-же два села в лебедянском районе а как же в селе черепянь оно что не в лебедянском районе находится, ах да там же людей нет, жалко видео тут опубликовать нельзя а то бы народ посмотрел как тут люди выживают во время паводков, как им приходится шлёпать через знаменитый подвесной мос что с одной стороны глины поколено что с другой грязь да лужи шлёпайте таварищи!
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Житель

сегодня, 13:56
Это и правда ерунда . Бывало и в разы больше поднимался .
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Ленин

сегодня, 13:19
Это все ерунда- по сравнению с мировой революцией.
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