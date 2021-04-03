«Спящий Гигант» проснулся один раз за матч и забил «Металлургу» победный гол

Липчане начали второй круг с поражения от самой необычной команды второго дивизиона.





Липецкому «Металлургу» не удалось с победы начать весеннюю часть чемпионата. «Сталеваров» на их поле остановила самая «звёздная» команда второй лиги «Знамя» из подмосковного Ногинска. Гости выиграли – 2:1, а победный мяч у них забил «бронзовый» призёр чемпионата Европы-2008 Роман Павлюченко.

Знаменитости выступают за «Знамя» на особых условиях. Например, они не принимали участия в предыгровой тренировке на стадионе «Сокол», да и до Липецка добирались отдельно от остальной команды. Так, уроженец Воронежа экс-защитник московских «Спартака» и «Локомотива» приехал на стадион за час до игры в бордовом «Ягуаре», стоимостью не менее 4-х миллионов рублей.

Шишкин и Павлюченко появились на поле в основном составе «Знамени», а ещё один обладатель «бронзовой» медали Евро-2008 Ренат Янбаев вышел помогать команде после перерыва.

«Металлург» лихо начал матч, можно даже говорить о стартовом штурме нашей команды, которая подолгу запирала «Знамя» на его половине поля.

На 30-й минуте липчане реализовали один из многочисленных голевых моментов: Николай Иванников прошёл по левому флангу и прострелил на Владлена Бабаева, который нашёл свободной пространство между ногой голкипера и ближней штангой – 1:0!

В тот момент казалось, что «Металлург» обязательно разовьёт преимущество, но тут «Знамени» пригодился опыт его лидеров. Всего через пару минут крайний защитник Сетрак Акопян разогнал атаку, подключил Дмитрия Садова, а тот технично почти от левой бровки переадресовал мяч в штрафную, где 34-летний Иван Столбовой, известный по выступлениям за клубы ФНЛ, одним касанием оставил не у дел всю защиту и вратаря – 1:1.

Во втором тайме «Металлург» поднажал. Опасных моментов хватило бы на два матча, но успеха за счёт рациональных действий добились «знаменосцы». Столбовой избежал офсайда после дальнего заброса и отбросил мяч под удар Павлюченко, а тот пробил низом аккурат в дальний угол – 2:1.

В свои 39 лет Роман продемонстрировал, что «пороху в пороховницах» у него ещё много. Он постоянно использовал свой громадный рост для верховой борьбы, открывался в правильные зоны и держал в напряжении оборону.





СуперПав и капитан «Металлурга» Евгений Фролов.

Манера игры у него неброская, но ведь не зря голландский тренер сборной России Гус Хиддинк в своё время называл Романа «Спящим Гигантом». В Липецке он «проснулся» один раз, но этого хватило для победы.

Павлюченко забил уже 7-й гол в чемпионате. В «Металлурге» столько же на счёту лучших бомбардиров Бабаева и Александра Кутьина.

«Металлург» шёл вперёд до последнего, но ещё одним героем матча стал вратарь гостей Дмитрий Кудинов, взявший несколько «мёртвых» мячей. Однажды липчане требовали пенальти, утверждая, что мяч попал в руку защитнику «Знамени» в штрафной, но главный арбитр Роман Сафьян и бровью не повёл.





На трибунах собралось больше двух тысяч зрителей – это рекорд нынешнего сезона

Возможно, результат матча был бы иным, если бы у «Металлурга» не были дисквалифицированы четверо (!) игроков основного состава: защитник Антон Белов, «мотор команды» хавбек Андрей Овчинников и лидер атак Александр Кутьин – из-за перебора жёлтых карточек, полузащитник Никита Кашаев – и—за удаления в последней игре-2020 в Калуге. Кашаеву предстоит пропустить ещё одну встречу.

После матча главный тренер «Металлурга» Сергей Машнин негодовал.

- Даже не припомню, чтобы мы проигрывали, имея такое громадное преимущество, как сегодня, - заявил тренер, - У соперника 10 человек действовали за линией мяча, даже Павлюченко участвовал в обороне. Взломать такую защиту непросто, но мы создали много моментов, но реализовали только один…





Сергей Машнин до последнего гнал подопечных вперёд

Наставник «Знамени» Дмитрий Серёжкин признал, что его команде немного повезло.

- Не буду лукавить, «Металлург» - силён. Но несколько раз они нас «простили», в других эпизодах выручил блестяще сыгравший вратарь. Мы же свои ключики к воротам хозяев подобрали верно, - прокомментировал игру Серёжкин.

«Металлург» откатился со 2-го сразу на 4-е место (!) в турнирной таблице. Правда, 3-хочковое отставание от продолжающего лидировать раменского «Сатурна» можно ликвидировать за один матч. «Инопленетяне» сегодня не смогли обыграть «Сахалин» - 1:1.

Впереди у «Металлурга» 14 туров и всё ещё можно наверстать, чтобы решить задачу на сезон и завоевать путёвку в ФНЛ. Ближайшую игру «сталевары» вновь проведут на своём поле с «Сахалином» 6 апреля, начало в 18:00.

«Металлург» - «Знамя» (Ногинск) - 1:2 (1:1)

Голы: Бабаев, 30 (1:0). Столбовой, 32 (1:1). Павлюченко, 64 (1:2).

«Металлург»: 1. Иканович. 13. Н.Пономарёв. 27. Е.Фролов (к). 2. К.Титов. 8. Мохов (5. Викторов, 76). 47. Иванников (19. И.Глебов, 76). 11. Бабаев. 20. Войдель. 88. Харин (4. Чёрный, 67). 7. Арустамян. 9. Ахвледиани.

«Знамя»: 22. Д.Кудинов. 47. Супагин. 19. С.Акопян (17. Карев, 87). 66. Передерий. 49. Шишкин. 5. Садов (40. Макляев, 89). 4. Разделкин (6. К.Белов, 76). 24. Мамонов. 18. Поповицкий (55. Янбаев, 46). 10. Павлюченко. 9. Столбовой (23. Землин, 80).

Предупреждения: К.Титов, 19. Арустамян, 46. Е.Фролов, 72.

Судьи: Р.Сафьян (Москва), К.Шорин (Орёл), М.Богданавичус (Москва). Инспектор Б.Тимофеев (Тула).

1 апреля. Липецк. Стадион «Металлург». 2 000 зрителей.