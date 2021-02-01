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В США заявили о непричастности к незаконным акциям протеста в России

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#протест

Протесты в России связаны с внутренними причинами, и США заявили о непричастности к незаконным акциям на территории РФ.

Американские власти заявили о непричастности к акциям протеста в России, - заявил 1 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"Российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в нас. А дело в них. Дело в правительстве", - цитирует NBC слова Блинкена.

Ранее МИД РФ потребовал от США перестать вмешиваться в дела России после того, как Блинкен днем в воскресенье написал в Twitter, что американцы "осуждают постоянное применение российской властью жесткой тактики против мирных протестующих и журналистов вторую неделю подряд", и призвал "освободить лиц, задержанных за осуществление своих прав", - передает РИА Новости.

31 января практически во всех городах России прошли несогласованные акции протеста, которые сопровождались задержаниями. В Москве, по данным ГУ МВД, в акции участвовали порядка 2 тысяч человек. За неделю до этого, 23 января, в регионах страны также проходили несогласованные митинги, они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.


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#протест

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