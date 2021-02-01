сегодня, 15:57
Городские службы приступили к демонтажу праздничных украшений и иллюминации
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в воскресенье работники управления главного смотрителя и «Липецкгорсвета» начали демонтировать праздничное оформление города.
В течение недели демонтируют и праздничную иллюминацию. Сегодня отключили и приступили к разбору световых конструкций у Комсомольского пруда, на Петровском спуске, на улицах Зегеля и Катукова, на Городище и Соборной площади.
Всего рабочим предстоит разобрать 30 новогодних деревьев и более 50 световых конструкций, консолей и перетяжек. Полностью завершить демонтаж праздничных украшений в городе планируется к 12 февраля.
В этом году световые композиции часто страдали от рук вандалов. Злоумышленники сломали уши «Зайцу» у ОЦКНТ, ободрали мишуру и погнули конструкции «Камина» на Городище, повредили электрический кабель арки в сквере Ворошилова, два раза досталось «Полярным медведям» у «Звездного» - был сломан каркас и вырваны гирлянды.
Фото пресс-службы администрации Липецка.
Futuristic
Житель
Только щас приступили?!