Городские службы приступили к демонтажу праздничных украшений и иллюминации

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в воскресенье работники управления главного смотрителя и «Липецкгорсвета» начали демонтировать праздничное оформление города.

Рабочие разбирают елки на площадях Соборной и Петра Великого, затем разберут елку у областного Дворца культуры. Часть елок в отдаленных районах уже убрали. Елочные украшения, хвойные ветки и металлические конструкции будут храниться на муниципальном складе до следующей зимы.



В течение недели демонтируют и праздничную иллюминацию. Сегодня отключили и приступили к разбору световых конструкций у Комсомольского пруда, на Петровском спуске, на улицах Зегеля и Катукова, на Городище и Соборной площади.



Всего рабочим предстоит разобрать 30 новогодних деревьев и более 50 световых конструкций, консолей и перетяжек. Полностью завершить демонтаж праздничных украшений в городе планируется к 12 февраля.



В этом году световые композиции часто страдали от рук вандалов. Злоумышленники сломали уши «Зайцу» у ОЦКНТ, ободрали мишуру и погнули конструкции «Камина» на Городище, повредили электрический кабель арки в сквере Ворошилова, два раза досталось «Полярным медведям» у «Звездного» - был сломан каркас и вырваны гирлянды.



Фото пресс-службы администрации Липецка.

