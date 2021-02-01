Общество

сегодня, 15:57

Городские службы приступили к демонтажу праздничных украшений и иллюминации

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Городские службы приступили к демонтажу праздничных украшений и иллюминации

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, в воскресенье работники управления главного смотрителя и «Липецкгорсвета» начали демонтировать праздничное оформление города. 

Рабочие разбирают елки на площадях Соборной и Петра Великого, затем разберут елку у областного Дворца культуры. Часть елок в отдаленных районах уже убрали. Елочные украшения, хвойные ветки и металлические конструкции будут храниться на муниципальном складе до следующей зимы.
 
В течение недели демонтируют и праздничную иллюминацию. Сегодня отключили и приступили к разбору световых конструкций у Комсомольского пруда, на Петровском спуске, на улицах Зегеля и Катукова, на Городище и Соборной площади. 
 
Всего рабочим предстоит разобрать 30 новогодних деревьев и более 50 световых конструкций, консолей и перетяжек. Полностью завершить демонтаж праздничных украшений в городе планируется к 12 февраля.
 
В этом году световые композиции часто страдали от рук вандалов. Злоумышленники сломали уши «Зайцу» у ОЦКНТ, ободрали мишуру и погнули конструкции «Камина» на Городище, повредили электрический кабель арки в сквере Ворошилова, два раза досталось «Полярным медведям» у «Звездного» - был сломан каркас и вырваны гирлянды. 

Фото пресс-службы администрации Липецка.
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Комментарии (3)

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Futuristic

37 минут назад
Мне больше всего нравится елочка около ОЦК.
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Житель

39 минут назад
Зачем? Скоро же, новый год!
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Только щас приступили?!

49 минут назад
Могли бы до следующего Нового Года оставить, экономнее было.
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