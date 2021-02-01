Спасатели: на дорогах возможны снежные заносы и гололед

Ночью 2 февраля в Липецкой области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, видимость при снеге менее 500 метров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Липецкой области.



Спасатели напоминают о необходимость соблюдения мер безопасности при снежных заносах и возможном гололеде.

