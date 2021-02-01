Погода в Липецке

36 минут назад

Спасатели: на дорогах возможны снежные заносы и гололед

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#снегопад #гололед
2
Спасатели: на дорогах возможны снежные заносы и гололед
Ночью 2 февраля в Липецкой области ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, видимость при снеге менее 500 метров. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по Липецкой области.

Спасатели напоминают о необходимость соблюдения мер безопасности при снежных заносах и возможном гололеде.
1 612
#снегопад #гололед
2

Комментарии (1)

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н-дя

17 минут назад
Предупреждай не предупреждай,завтра ато-соплежуи будут ныть,что на асфальте снег и им скользко.
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