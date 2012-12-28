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Происшествия
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51 минуту назад
Двадцать человек эвакуировали в Усмани из-за пожара
Горела квартира в трехэтажном доме.
Сегодня же ночью в Липецке пожарные выезжали к дому на улице Спортивной,11, где произошло короткое замыкание электрощитка без последующего горения.
Утром 1 апреля в селе Ломовое Чаплыгинского района полностью сгорел деревянный дом.
Кроме того, за сутки в Липецкой области четыре раза горела сухая трава и два раза — мусор.
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