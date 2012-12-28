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51 минуту назад

Двадцать человек эвакуировали в Усмани из-за пожара

Горела квартира в трехэтажном доме.

Ночью в Усмани на улице Терешковой, 4 горела квартира. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём повреждена отделка комнаты на площади 16 квадратных метров. Пламя тушили четыре пожарных отделения. Из трехэтажного дома эвакуированы 20 человек.

Сегодня же ночью в Липецке пожарные выезжали к дому на улице Спортивной,11, где произошло короткое замыкание электрощитка без последующего горения. 

Утром 1 апреля в селе Ломовое Чаплыгинского района полностью сгорел деревянный дом.

Кроме того, за сутки в Липецкой области четыре раза горела сухая трава и два раза — мусор.
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