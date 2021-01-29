Продолжительная январская оттепель сделала непрочным лёд на водоёмах Липецка

Спасатели просят горожан воздержаться от традиционных зимних развлечений на реке.

Внезапно накрывшие Липецк крещенские морозы столь же резко сменились продолжительной оттепелью. В начале недели на улицах и дорогах областного центра похозяйничал январский дождь. Об этом свидетельствовали звонки жителей по номеру «112», принятые операторами городского управления по делам ГО и ЧС, сообщили в администрации Липецка.



Неустойчивая зимняя погода делает опасным лёд на реке Воронеж. С наступлением положительных температур он стремительно теряет свою прочность. Об этом надо помнить рыбакам и всем, кто захочет прогуляться по замёрзшей глади липецких водоёмов.



- В течение всего января городские спасатели, сотрудники УГПСС Липецкой области, ГИМС ГУ МЧС по региону, полицейские и представители структурных подразделений администрации города патрулировали традиционные места выхода людей на лёд. Очередной совместный рейд намечен на воскресенье, - сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Липецка Николай Новиков.



Несмотря на пока ещё достаточно внушительный слой льда, толщина его не везде одинакова. Самая тонкая корка – у берегов, опор мостов, в местах вмерзания деревьев, коряг, камышей, мусора. Чрезвычайно ненадёжен лёд под снегом и сугробами. Опасность представляют полыньи, проруби, трещины, просверленные рыбаками и, как правило, не огороженные лунки.



В связи с этим городские спасатели напоминают липчанам основные правила поведения:



1). Никогда не выходите на лёд в одиночку.



2). Прежде убедитесь в его прочности, оцените обстановку, заранее наметьте маршрут, по которому, возможно, придётся возвращаться.



3). Постучите длинной палкой по льду впереди себя и по бокам. Если на поверхности появится вода, осторожно поворачивайте назад.



4). Ни в коем случае не выходите на рыхлую поверхность водоёма.



5). Чтобы предупредить проламывание льда, следует лечь, опереться на лёд и ползти к берегу, занимая как можно большую площадь опоры.



Запрещено:



- выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;



- проверять прочность льда ударом ноги;



- находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения, прыгать и бегать, собираться большим количеством людей в одном месте.



Родителям важно тщательно следить за детьми, не допускать игр на водных объектах без надзора взрослых.



Отважившимся рискнуть ради улова рыбакам рекомендуется не сверлить много лунок в одном месте, брать с собой простейшее спасательное средство: тонкий и крепкий шнур длиной около 10 метров. На одном конце должна быть петля, а на другом – груз весом 150-200 граммов. В случае пролома льда под ногами петля затягивается на туловище или руке, а груз бросается подальше от себя в сторону спасающего.



Кроме того, спасатели напоминают, что ввиду отсутствия на территории областного центра ледовых переправ выезд механических транспортных средств на лед запрещен.



При возникновении чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно обращаться за помощью по телефону «112».



