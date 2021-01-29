Общество

сегодня, 12:20

На диалог с главным архитектором хотят выйти 20 липчан

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#проект #архитектура #строительства
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На диалог с главным архитектором хотят выйти 20 липчан

Прием заявок на участие в проекте «Аrchitalk» продолжается. Программа встреч пока уточняется.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления архитектуры и строительства Липецкой области, интерес к проекту главного архитектора региона проявили порядка 20 липчан. Включиться в диалог в начальником управления строительства Наидой Исматулаевой готовы художники, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных факультетов, блогеры, архитекторы и те, кому просто интересна тема.

О старте проекта «Аrchitalk» было объявлено неделю назад. Проект — инициатива главного архитектора Липецкой области Наида Исматулаева. Эксперт планирует собрать единомышленников, чтобы найти свежие идеи и получать оперативную обратную связь по текущим работам. Кроме того, «Аrchitalk» станет дискуссионной и лекционной площадкой неформального общения, а также кузницей кадрового потенциала в сфере архитектуры и строительства.

Встречи в рамках проекта будут проходить в Липецке. Сейчас утверждается их график и тематика, а также список спикеров и экспертов, которые будут встречаться с участниками проекта.

Присоединиться к проекту можно через директ управления архитектуры.
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#проект #архитектура #строительства
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Комментарии (8)

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Липецк - планета ЗУК7

41 минуту назад
полное опошление профессии
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Что происходит в стране?

50 минут назад
Какая-такая,Исматулаева?Даже поисковик выдает-не правильная;не правильная
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Входной билет

58 минут назад
Пусть про глэмпинг расскажет и про модных фотографов !
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Блогер с ютубе

59 минут назад
сейчас блогеры не только спецы в архитектуре!!
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дожили

сегодня, 12:41
Мне кажется,что блогеры,могут делать все,и даже лечить людей.
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Смешно

сегодня, 12:35
О чём с ней можно разговаривать????????????????????????????????????
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Skrip

сегодня, 12:28
Ну главные спецы по архитектуре это блогеры.
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Вопрос

сегодня, 11:57
Зачем тратить время на бесполезную болтовню ? Пока глав. архитектор не избавится от своего т.н. пресс-секретаря , с ней разговаривать не о чем !
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