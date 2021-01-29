Общество
сегодня, 12:20
На диалог с главным архитектором хотят выйти 20 липчан
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Прием заявок на участие в проекте «Аrchitalk» продолжается. Программа встреч пока уточняется.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе управления архитектуры и строительства Липецкой области, интерес к проекту главного архитектора региона проявили порядка 20 липчан. Включиться в диалог в начальником управления строительства Наидой Исматулаевой готовы художники, ландшафтные дизайнеры, студенты профильных факультетов, блогеры, архитекторы и те, кому просто интересна тема.
О старте проекта «Аrchitalk» было объявлено неделю назад. Проект — инициатива главного архитектора Липецкой области Наида Исматулаева. Эксперт планирует собрать единомышленников, чтобы найти свежие идеи и получать оперативную обратную связь по текущим работам. Кроме того, «Аrchitalk» станет дискуссионной и лекционной площадкой неформального общения, а также кузницей кадрового потенциала в сфере архитектуры и строительства.
Встречи в рамках проекта будут проходить в Липецке. Сейчас утверждается их график и тематика, а также список спикеров и экспертов, которые будут встречаться с участниками проекта.
Присоединиться к проекту можно через директ управления архитектуры.
О старте проекта «Аrchitalk» было объявлено неделю назад. Проект — инициатива главного архитектора Липецкой области Наида Исматулаева. Эксперт планирует собрать единомышленников, чтобы найти свежие идеи и получать оперативную обратную связь по текущим работам. Кроме того, «Аrchitalk» станет дискуссионной и лекционной площадкой неформального общения, а также кузницей кадрового потенциала в сфере архитектуры и строительства.
Встречи в рамках проекта будут проходить в Липецке. Сейчас утверждается их график и тематика, а также список спикеров и экспертов, которые будут встречаться с участниками проекта.
Присоединиться к проекту можно через директ управления архитектуры.
8 1040
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