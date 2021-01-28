Общество

сегодня, 16:32

Липчане пожаловались президенту на изменение проекта парковки с детской площадкой

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#детская площадка #строительство
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Липчане пожаловались президенту на изменение проекта парковки с детской площадкой

Камнем преткновения стала территория в ЖК «Виктория».

В центре жилого комплекса «Виктория» предполагалось строительство полуподземной парковки с детской площадкой на крыше. Строительство приостановлено, застройщик «Ремстройсервис» согласовывает новый проект.



GOROD48 уже писал о том, что жители комплекса  возмущались заменой проекта. Тогда застройщик — фирма «Ремстройсервис» пообещала, что «внутренняя территория двора будет не хуже первоначально проекта». Судя по развитию событий, жителей не удовлетворил этот ответ. Они пожаловались президенту страны на то, что фирма изменила первоначальный проект.



Сегодня жители «Виктории» встретились с представителями застройщика и областного управления архитектуры и строительства.



— Нам обещали полуподземную парковку, на крыше которой будет детская площадка. Сейчас установили бетонный забор. Здесь уже не получится сделать ту детскую площадку, которую нам обещали, — уверен Александр Балашов.

Александр считает, что размер площадки для детей станет меньше, чем обещали липчанам, когда они покупали квартиры.

— По проекту планировки запланирована полуподземная парковка. В процессе строительства домов, в виду отсутствия должного финансирования, строительство было задержано. Сейчас мы не можем строить по тому проекту, по которому получили разрешение — уже сформировалась застройка. Копать так глубоко мы не можем. Поэтому принято решение изменить проект. Мы вносим корректировку в проектную документацию для того, чтобы получить разрешение в администрации города. На кровле стоянки предусмотрены детские, спортивные площадки, — пояснила начальник ОКС фирмы «Ремстройсервис» Олена Шестакова.



Собравшиеся сегодня жители хотели, чтобы им показали новый проект, который фирма утверждает в мэрии. Однако Олена Шестакова отказалась знакомить липчан с несогласованным документом.

На встрече присутствовал заместитель начальника областного управления архитектуры и строительства Антон Болгов. Он выслушал конфликтующие стороны, и высказал надежду на то, что результате диалога можно будет прийти к решению, которое устроит всех. А жители очень надеются на ответ из Москвы.
14 1319
#детская площадка #строительство
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Комментарии (14)

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Тоже местный

3 минуты назад
Местный, так она ответила по сути. Проект согласовывается с мерией, я так понял, что как раз администрация тупит с разрешением, застройщик уже давно бы начал строительство.
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Лариса

14 минут назад
В очередной раз надули людей,ищут правды,жители всех домов объединились,а это не одна сотня квартир....что творят ,надувают людей ...нет правды,нет закона в Липецке!
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Саша

15 минут назад
Проект ЖК Виктория был утверждён и в т ч парковки. Но РСС ссылается на то, что не могут теперь ее строить, по техническим причинам , теперь утверждают другой проект, который показывать не хотят, поскольку он не утверждён !!! Мы говорим покажите нам его. Отвечают, после того, как утвердим!! Думают умнее нас...
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Типическая такая история

22 минуты назад
Никогда такого не было, и вот..опять! :) сравните предпродажные презентации любого строительства и то, что вышло в реальности - и найдите 10\20\30\40итд отличий :)))
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Читатель

23 минуты назад
Да у них даже на баннере все написано с ошибками - "ответсвенный" без Т)))) о чем можно с ними вести речь?)))
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Катя

26 минут назад
Наталья, это продавая РСС квартиры нам-она была подземная...А как втюхали жильё можно и на кровле и над машинами
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житель

27 минут назад
Вася, Да вроде Ротенберги заявили,что дворец их.
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Арамис

30 минут назад
О чем это вот все это?
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А

39 минут назад
Как всегда. Понастроили муравейников - не пройти, ни проехать, ни припарковаться.
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Наталья

41 минуту назад
Я что то не поняла как это на кровле стоянки детская площадка,так стоянка же не подземная?
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