Общество
сегодня, 16:32
Липчане пожаловались президенту на изменение проекта парковки с детской площадкой
14 1319
Камнем преткновения стала территория в ЖК «Виктория».
В центре жилого комплекса «Виктория» предполагалось строительство полуподземной парковки с детской площадкой на крыше. Строительство приостановлено, застройщик «Ремстройсервис» согласовывает новый проект.
GOROD48 уже писал о том, что жители комплекса возмущались заменой проекта. Тогда застройщик — фирма «Ремстройсервис» пообещала, что «внутренняя территория двора будет не хуже первоначально проекта». Судя по развитию событий, жителей не удовлетворил этот ответ. Они пожаловались президенту страны на то, что фирма изменила первоначальный проект.
Сегодня жители «Виктории» встретились с представителями застройщика и областного управления архитектуры и строительства.
— Нам обещали полуподземную парковку, на крыше которой будет детская площадка. Сейчас установили бетонный забор. Здесь уже не получится сделать ту детскую площадку, которую нам обещали, — уверен Александр Балашов.
Александр считает, что размер площадки для детей станет меньше, чем обещали липчанам, когда они покупали квартиры.
— По проекту планировки запланирована полуподземная парковка. В процессе строительства домов, в виду отсутствия должного финансирования, строительство было задержано. Сейчас мы не можем строить по тому проекту, по которому получили разрешение — уже сформировалась застройка. Копать так глубоко мы не можем. Поэтому принято решение изменить проект. Мы вносим корректировку в проектную документацию для того, чтобы получить разрешение в администрации города. На кровле стоянки предусмотрены детские, спортивные площадки, — пояснила начальник ОКС фирмы «Ремстройсервис» Олена Шестакова.
Собравшиеся сегодня жители хотели, чтобы им показали новый проект, который фирма утверждает в мэрии. Однако Олена Шестакова отказалась знакомить липчан с несогласованным документом.
На встрече присутствовал заместитель начальника областного управления архитектуры и строительства Антон Болгов. Он выслушал конфликтующие стороны, и высказал надежду на то, что результате диалога можно будет прийти к решению, которое устроит всех. А жители очень надеются на ответ из Москвы.
GOROD48 уже писал о том, что жители комплекса возмущались заменой проекта. Тогда застройщик — фирма «Ремстройсервис» пообещала, что «внутренняя территория двора будет не хуже первоначально проекта». Судя по развитию событий, жителей не удовлетворил этот ответ. Они пожаловались президенту страны на то, что фирма изменила первоначальный проект.
Сегодня жители «Виктории» встретились с представителями застройщика и областного управления архитектуры и строительства.
— Нам обещали полуподземную парковку, на крыше которой будет детская площадка. Сейчас установили бетонный забор. Здесь уже не получится сделать ту детскую площадку, которую нам обещали, — уверен Александр Балашов.
Александр считает, что размер площадки для детей станет меньше, чем обещали липчанам, когда они покупали квартиры.
— По проекту планировки запланирована полуподземная парковка. В процессе строительства домов, в виду отсутствия должного финансирования, строительство было задержано. Сейчас мы не можем строить по тому проекту, по которому получили разрешение — уже сформировалась застройка. Копать так глубоко мы не можем. Поэтому принято решение изменить проект. Мы вносим корректировку в проектную документацию для того, чтобы получить разрешение в администрации города. На кровле стоянки предусмотрены детские, спортивные площадки, — пояснила начальник ОКС фирмы «Ремстройсервис» Олена Шестакова.
Собравшиеся сегодня жители хотели, чтобы им показали новый проект, который фирма утверждает в мэрии. Однако Олена Шестакова отказалась знакомить липчан с несогласованным документом.
На встрече присутствовал заместитель начальника областного управления архитектуры и строительства Антон Болгов. Он выслушал конфликтующие стороны, и высказал надежду на то, что результате диалога можно будет прийти к решению, которое устроит всех. А жители очень надеются на ответ из Москвы.
14 1319
Комментарии (14)
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Саша
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