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55 минут назад

В Челябинске при взрыве в переходе пострадал один человек

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#взрыв газа

Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела.

В центре Челябинска в районе дома №56 по проспекту Ленина (выход на Арбитражный суд Челябинской области) в ходе ремонтных работ произошел взрыв газового баллона в пешеходном переходе. По предварительным данным, в результате ЧП пострадал один человек, у него ожоги примерно 25-30% тела и подозрение на ожоги верхних дыхательных путей, его доставили в ожоговый центр ГКБ №6, - передает РИА Новости.

Следственный комитет по региону начал проверку по факту травмирования рабочего в подземном переходе.

"По предварительным данным, мужчина, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами 2 степени. Разрушений конструкций помещения не имеется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

"Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по информации о возгорании в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске. Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в ходе утечки газа при включении электричества в подсобном помещении, после чего случился хлопок газовоздушной смеси, - сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.
111
#взрыв газа

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