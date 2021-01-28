55 минут назад
В Челябинске при взрыве в переходе пострадал один человек
Пострадавший при взрыве газового баллона в подземном пешеходном переходе в Челябинске будет госпитализирован в ожоговый центр, у него 25–30% ожогов тела.
Следственный комитет по региону начал проверку по факту травмирования рабочего в подземном переходе.
"По предварительным данным, мужчина, находившийся в подсобном помещении, доставлен в больницу с ожогами 2 степени. Разрушений конструкций помещения не имеется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
"Прокуратурой Советского района Челябинска организована проверка по информации о возгорании в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске. Предварительно установлено, что из-за утечки газа при включении света в подсобном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадал рабочий", - говорится в сообщении.
Взрыв произошел в ходе утечки газа при включении электричества в подсобном помещении, после чего случился хлопок газовоздушной смеси, - сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
Прокуратурой будет проверено соблюдение требований техники безопасности при проведении строительно-ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в ведомстве.