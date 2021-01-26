Общество

сегодня, 13:57

Липецких чиновников начали прививать от коронавируса

25 1700
#коронавирус #прививка
3
Липецких чиновников начали прививать от коронавируса

Для этого их пригласили в поликлинику на улице Ленина.

Начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежда Бухтинова сегодня в поликлинику пришла с твердым желанием сделать прививку — она сторонница вакцинации.

— Я ждала, когда можно будет привиться. Я верю в российскую вакцину. Нам позвонили из отдела кадров и сказали, что в такие-то дни будут прививки делать. У нас пять человек в отделе по работе с молодежью: трое согласились, один сотрудник на больничном, еще один уже переболел, — рассказала Надежда Бухтинова.

Прежде чем сделать прививку, надо заполнить анкету (в ней вопросы о перенесенных заболеваниях), а также подписать добровольное согласие, в котором сообщается о возможных поствакцинальных осложнениях.



После этого человека осматривает врач. Если дает «добро», медсестра вводит препарат в руку.



В поликлинике выделили отдельный кабинет для прививок. Людей было немного. Долго ждать не пришлось.

За три дня планируется привить около двух тысяч муниципальных бюджетников. Это сотрудники мэрии и подведомственных ей предприятий и учреждений. В их число не входят работники образования и водители муниципального транспорта. Для них либо выделят другие дни, или медики придут к ним на работу сами.

На прививку сегодня, естественно, пришли сторонники вакцинации. Сколько бюджетников согласилось или отказалось от прививок, точных данных пока нет — списки составляются.

Многие отказываются по уважительным причинам: уже переболели COVID-19 или имеют противопоказания к вакцине «Спутник-V». В мэрии уверяют, что прививки делают только тем, кто действительно этого хочет.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации, мэр Липецка Евгения Уваркина в эти три дня прививку делать не будет, решила ждать, когда вакцины в регионе будет в достаточном количестве.

— Информации нет, что от прививки кто-то заболел. А количество заболевших коронавирусом каждый день прибавляется и осложнения у людей серьезные. У нас в отделе около 30% сотрудников решили привиться, — пояснил свое желание сделать прививку начальник отдела закупок Виктор Горбунов.

На вопрос не боится ли чиновник осложнений, он подписал добровольное согласие, ответил философски.

— Человек всего боится. Но из двух зол выбираю меньшее! Прививка — это тот же яд, только в малых количествах, — сказал Виктор Горбунов.

На данный момент в Липецке действуют четыре способа записаться на прививку от коронавируса:

— позвонить в поликлинику по месту жительства;
— позвонить в Единую диспетчерскую службу;
— записаться через портал Госуслуг;
— для тех у кого есть дети-школьники, можно обратиться к их классному руководителю. В этом случае человеку сделают прививку в поликлинике, к которой приписана школа.

В регион пока поступило три партии вакцины. Самая крупная — 16 000 доз пришла полторы недели назад.
25 1700
#коронавирус #прививка
3

Комментарии (25)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вася

15 минут назад
Короче подопытные кролики за так.
ответить

.

19 минут назад
Калыван, подожди, если дождешься. Заодно понаблюдаешь, каковы последствия ковид у людей. Не факт, что лучше, чем у прививки.
ответить

911

21 минуту назад
?????, есть отсроченные неблагоприятные побочные реакции лекарственных препаратов. Поищи в Инете. Узнаешь много интересного. Страшно интересного.
ответить

Врач

23 минуты назад
Наталья, Вы, видимо, умеете читать только на "англ" (хоть тут приврать, проверить - то невозможно, да?). Я не против прививок в целом. Я говорю о том, что данная прививка ещё не исследована так, как положено. Прививайтесь на доброе здоровье! Читайте научные статьи. И не учите других жить, это признак не очень умного человека. Понятно излагаю? Или перевести на англ?
ответить

Дед

26 минут назад
Во всех странах вакцинация началась со стариков, медиков,самых страдающих от ковида групп населения. А у нас с чиновников.
ответить

))))

28 минут назад
Наталья, я четверть века врач. Практик. Инфекционист. А вот Вы куда лезете? Интернет Вам в помощь. И мозгов бы ещё, хоть чуточку. Прививайтесь, никто не против. Для таких, как Вы, вакцина и делалась.
ответить

Надо

31 минуту назад
Им укол правды и справедливости сделать .
ответить

Калыван

35 минут назад
?????, почему здесь антипрививочники. Делай кто тебе мешает а я годок подожду посмотрю на результаты
ответить

Наталья

37 минут назад
Врач, да какой Вы врач? Хоть псевдонимы берите соответствующие. Вакцинами на основе аденовируса прививают 50 лет уже. Эту создали изменив вакцины от SARS, MERS и Эболы. Что может быть безопаснее? Читайте научные статьи на исследовательских интернет площадках (правда на англ), а не в популярных изданиях. А главное, не слушайте диванных экспертов
ответить

Читатель

47 минут назад
Фото постановочное, стоя, одной рукой...ага... привилась...
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Жители Липецка не очень боятся уколов
#уколы
2
Жители Липецка не очень боятся уколов

26 минут назад

Общество
Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области
#назначения
6
Липчанин возглавил Управление ФСБ Новосибирской области

59 минут назад

Общество
Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля
#новый год #иллюминация
1
Демонтаж новогодних ёлок начнется 8 февраля

сегодня, 14:21

Общество
Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине
#карантин
Заразным хреном из Липецкой области торговали на Орловщине

сегодня, 13:55

Общество
Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку
#долгожители
8
Липчанке подарили на 101-летие персональную лавочку

сегодня, 13:49

Общество
Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»
#Липецкий горсовет #Евгения Уваркина
40
Евгения Уваркина: «У нас много планов, не поверите! Но на все денег нет»

сегодня, 13:48

Общество