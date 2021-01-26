Общество
сегодня, 13:57
Липецких чиновников начали прививать от коронавируса
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Для этого их пригласили в поликлинику на улице Ленина.
Начальник отдела по работе с молодежью администрации Липецка Надежда Бухтинова сегодня в поликлинику пришла с твердым желанием сделать прививку — она сторонница вакцинации.
— Я ждала, когда можно будет привиться. Я верю в российскую вакцину. Нам позвонили из отдела кадров и сказали, что в такие-то дни будут прививки делать. У нас пять человек в отделе по работе с молодежью: трое согласились, один сотрудник на больничном, еще один уже переболел, — рассказала Надежда Бухтинова.
Прежде чем сделать прививку, надо заполнить анкету (в ней вопросы о перенесенных заболеваниях), а также подписать добровольное согласие, в котором сообщается о возможных поствакцинальных осложнениях.
После этого человека осматривает врач. Если дает «добро», медсестра вводит препарат в руку.
В поликлинике выделили отдельный кабинет для прививок. Людей было немного. Долго ждать не пришлось.
За три дня планируется привить около двух тысяч муниципальных бюджетников. Это сотрудники мэрии и подведомственных ей предприятий и учреждений. В их число не входят работники образования и водители муниципального транспорта. Для них либо выделят другие дни, или медики придут к ним на работу сами.
На прививку сегодня, естественно, пришли сторонники вакцинации. Сколько бюджетников согласилось или отказалось от прививок, точных данных пока нет — списки составляются.
Многие отказываются по уважительным причинам: уже переболели COVID-19 или имеют противопоказания к вакцине «Спутник-V». В мэрии уверяют, что прививки делают только тем, кто действительно этого хочет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации, мэр Липецка Евгения Уваркина в эти три дня прививку делать не будет, решила ждать, когда вакцины в регионе будет в достаточном количестве.
— Информации нет, что от прививки кто-то заболел. А количество заболевших коронавирусом каждый день прибавляется и осложнения у людей серьезные. У нас в отделе около 30% сотрудников решили привиться, — пояснил свое желание сделать прививку начальник отдела закупок Виктор Горбунов.
На вопрос не боится ли чиновник осложнений, он подписал добровольное согласие, ответил философски.
— Человек всего боится. Но из двух зол выбираю меньшее! Прививка — это тот же яд, только в малых количествах, — сказал Виктор Горбунов.
На данный момент в Липецке действуют четыре способа записаться на прививку от коронавируса:
— позвонить в поликлинику по месту жительства;
— позвонить в Единую диспетчерскую службу;
— записаться через портал Госуслуг;
— для тех у кого есть дети-школьники, можно обратиться к их классному руководителю. В этом случае человеку сделают прививку в поликлинике, к которой приписана школа.
В регион пока поступило три партии вакцины. Самая крупная — 16 000 доз пришла полторы недели назад.
— Я ждала, когда можно будет привиться. Я верю в российскую вакцину. Нам позвонили из отдела кадров и сказали, что в такие-то дни будут прививки делать. У нас пять человек в отделе по работе с молодежью: трое согласились, один сотрудник на больничном, еще один уже переболел, — рассказала Надежда Бухтинова.
Прежде чем сделать прививку, надо заполнить анкету (в ней вопросы о перенесенных заболеваниях), а также подписать добровольное согласие, в котором сообщается о возможных поствакцинальных осложнениях.
После этого человека осматривает врач. Если дает «добро», медсестра вводит препарат в руку.
В поликлинике выделили отдельный кабинет для прививок. Людей было немного. Долго ждать не пришлось.
За три дня планируется привить около двух тысяч муниципальных бюджетников. Это сотрудники мэрии и подведомственных ей предприятий и учреждений. В их число не входят работники образования и водители муниципального транспорта. Для них либо выделят другие дни, или медики придут к ним на работу сами.
На прививку сегодня, естественно, пришли сторонники вакцинации. Сколько бюджетников согласилось или отказалось от прививок, точных данных пока нет — списки составляются.
Многие отказываются по уважительным причинам: уже переболели COVID-19 или имеют противопоказания к вакцине «Спутник-V». В мэрии уверяют, что прививки делают только тем, кто действительно этого хочет.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе городской администрации, мэр Липецка Евгения Уваркина в эти три дня прививку делать не будет, решила ждать, когда вакцины в регионе будет в достаточном количестве.
— Информации нет, что от прививки кто-то заболел. А количество заболевших коронавирусом каждый день прибавляется и осложнения у людей серьезные. У нас в отделе около 30% сотрудников решили привиться, — пояснил свое желание сделать прививку начальник отдела закупок Виктор Горбунов.
На вопрос не боится ли чиновник осложнений, он подписал добровольное согласие, ответил философски.
— Человек всего боится. Но из двух зол выбираю меньшее! Прививка — это тот же яд, только в малых количествах, — сказал Виктор Горбунов.
На данный момент в Липецке действуют четыре способа записаться на прививку от коронавируса:
— позвонить в поликлинику по месту жительства;
— позвонить в Единую диспетчерскую службу;
— записаться через портал Госуслуг;
— для тех у кого есть дети-школьники, можно обратиться к их классному руководителю. В этом случае человеку сделают прививку в поликлинике, к которой приписана школа.
В регион пока поступило три партии вакцины. Самая крупная — 16 000 доз пришла полторы недели назад.
25 1700
Комментарии (25)
комментарии обновляютсяЕще комментарии
Вася
.
911
Врач
Дед
))))
Надо
Калыван
Наталья
Читатель