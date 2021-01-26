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Россия открыла авиасообщение с четырьмя странами

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#авиасообщение

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром.

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в нашу страну из-за пандемии граждан ещё четырёх стран – Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

"Гражданам перечисленных государств и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне в свою очередь также могут улететь в любую из этих стран", - говорится в соответствующем распоряжении на официальном сайте Правительства.

Ранее оперативным штабом по борьбе с распространением коронавируса с учётом эпидемиологической обстановки в отдельных странах было принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января с данными государствами. Полёты будут осуществляться во Вьетнам (Москва – Ханой), Индию (Москва – Дели), Финляндию (Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки) с периодичностью два раза в неделю и в Катар (Москва – Доха) с периодичностью три раза в неделю.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 16 марта 2020 года.
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#авиасообщение

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