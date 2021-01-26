Общество

36 минут назад

Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021 завершается 1 февраля

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#ЕГЭ
Приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021 завершается 1 февраля

На то, чтобы определиться со сдачей экзаменов, у выпускников остались считанные дни.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, 1 февраля завершается приём заявлений на участие в ЕГЭ-2021. Основной период ЕГЭ планируется провести с 31 мая по 2 июля. Сдавать экзамены в эти сроки будут как выпускники текущего года, так и выпускники прошлых лет. Досрочный период ЕГЭ в 2021 году проводиться не будет.

Для выпускников, планирующих поступать в вузы в 2021 году, для получения аттестата необходимо сдать только один обязательный предмет в форме ЕГЭ – русский язык. ЕГЭ по математике базового уровня в 2021 году не проводится. ЕГЭ по математике профильного уровня и остальные предметы по выбору выпускники выбирают по необходимости для предоставления результатов ЕГЭ при приеме в вуз.

Обучающиеся 10 классов, которые завершили в 2020/21 учебном году освоение отдельных учебных предметов учебного плана среднего общего образования, вправе в 2021 году принять участие в ЕГЭ по этим учебным предметам.

При подаче заявления на участие в ЕГЭ в нем необходимо перечислить предметы, которые участник планирует сдавать. При этом можно указать любое количество предметов.

Выбирать предметы для сдачи необходимо с учетом того, по какой специальности или направлению подготовки намерен продолжить обучение участник ЕГЭ, и какие предметы вуз будет засчитывать в качестве вступительных испытаний. Перед подачей заявления следует ознакомиться с этой информацией на сайтах выбранных вузов.

Выпускники текущего года подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту обучения. Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на сдачу ЕГЭ, определяемые региональными органами управления образованием.
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#ЕГЭ

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